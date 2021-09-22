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    Кількість хворих щодня зростає: на Вінниччині виявлено 100 нових випадків Covid-19

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    Від початку епідемії у Вінницькій області від коронавірусу одужали 70 тис. осіб - Кількість хворих щодня зростає: на Вінниччині виявлено 100 нових випадків Covid-19

    Від початку епідемії у Вінницькій області від коронавірусу одужали 70 тис. осіб

    Фото з відкритих джерел

    Протягом доби від коронавірусу в області померло троє людей

    Протягом минулої доби, 21 вересня, на Вінниччині виявлено 100 нових хворих на коронавірус і зареєстровано три смерті від ускладнень хвороби. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

    Від початку епідемії у Вінницькій області від коронавірусу:

    • одужали 70 тис. осіб (за добу 21 вересня – 71)
    • померли майже 1753 тис. людей (за добу – 3)

    Усього за весь період на Вінниччині підтверджено 74422 випадки Covid-19.

    За вівторок, 21 вересня, в Україні підтвердили 6 754 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих виявили у Харківській та Дніпропетровській областях.

    До слова, МОЗ повідомив, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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    Теги: Вінниця Вінниччина хвороби коронавірус
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    Кількість хворих щодня зростає: на Вінниччині виявлено 100 нових випадків Covid-19