Кількість хворих щодня зростає: на Вінниччині виявлено 100 нових випадків Covid-19

Від початку епідемії у Вінницькій області від коронавірусу одужали 70 тис. осіб

Протягом доби від коронавірусу в області померло троє людей

Протягом минулої доби, 21 вересня, на Вінниччині виявлено 100 нових хворих на коронавірус і зареєстровано три смерті від ускладнень хвороби. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Від початку епідемії у Вінницькій області від коронавірусу:

одужали 70 тис. осіб (за добу 21 вересня – 71)

померли майже 1753 тис. людей (за добу – 3)

Усього за весь період на Вінниччині підтверджено 74422 випадки Covid-19.

За вівторок, 21 вересня, в Україні підтвердили 6 754 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих виявили у Харківській та Дніпропетровській областях.

До слова, МОЗ повідомив, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.



