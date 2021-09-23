Україна буде найхолоднішою країною в Європі: прогноз погоди на 23 вересня

У четвер, 23 вересня, в Україні буде переважно хмарна, дощова та холодна погода

На заході України потеплішає, східні області продовжить заливати

У четвер, 23 вересня, в Україні буде і дощ, і сонце, і хмарна погода. Однак поки не буде нічних заморозків. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На західній Україні протягом 23 вересня буде хмарно, але без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря в районі +11...+14 градусів вдень і вночі усього +3...+6 градусів.

На півночі синоптики обіцяють також похмуру погоду, але ще й з дощами. Денна температура буде не більше +11 градусів. Вночі можна очікувати всього +3 градуси.

На сході України продовжать іти дощі. При цьому буде трохи тепліше, ніж в інших регіонах країни – температура там буде від +11 до +13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 23 вересня

На півдні України, включно з Кримом, стовпчики термометрів будуть триматися на позначці +12...+15 градусів. І тільки в Криму варто очікувати дощі.

Протягом усього дня у Києві також обіцяють опади. Вдень температура буде +9...+11 градусів. Уночі не вище +6 градусів.

Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.

Раніше стало відомо, що на Київ суне шторм. Синоптик попереджає про різке погіршення погоди.