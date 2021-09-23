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    Україна буде найхолоднішою країною в Європі: прогноз погоди на 23 вересня

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    У четвер, 23 вересня, в Україні буде переважно хмарна, дощова та холодна погода - Україна буде найхолоднішою країною в Європі: прогноз погоди на 23 вересня
    У четвер, 23 вересня, в Україні буде переважно хмарна, дощова та холодна погода
    Фото: Главком

    На заході України потеплішає, східні області продовжить заливати

    У четвер, 23 вересня, в Україні буде і дощ, і сонце, і хмарна погода. Однак поки не буде нічних заморозків. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    На західній Україні протягом 23 вересня буде хмарно, але без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря в районі +11...+14 градусів вдень і вночі усього +3...+6 градусів.

    На півночі синоптики обіцяють також похмуру погоду, але ще й з дощами. Денна температура буде не більше +11 градусів. Вночі можна очікувати всього +3 градуси.

    На сході України продовжать іти дощі. При цьому буде трохи тепліше, ніж в інших регіонах країни – температура там буде від +11 до +13 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 23 вересня
    Прогноз погоди в Україні на 23 вересня

    На півдні України, включно з Кримом, стовпчики термометрів будуть триматися на позначці +12...+15 градусів. І тільки в Криму варто очікувати дощі.

    Протягом усього дня у Києві також обіцяють опади. Вдень температура буде +9...+11 градусів. Уночі не вище +6 градусів.

    Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.

    Раніше стало відомо, що на Київ суне шторм. Синоптик попереджає про різке погіршення погоди.

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    Теги: прогноз погоди Україна повітря дощ
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    Україна буде найхолоднішою країною в Європі: прогноз погоди на 23 вересня