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    Сумсьска, Бужинська та Тополя: українські знаменитості взяли участь у проєкті вінницького фотографа

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    В рамках проєкту відбувалася фотосесія за участі відомих представників двох країн в національних вбраннях країн - Сумсьска, Бужинська та Тополя: українські знаменитості взяли участь у проєкті вінницького фотографа
    В рамках проєкту відбувалася фотосесія за участі відомих представників двох країн в національних вбраннях країн
    Фото: vinnitsa.info

    Зірки фотографувалися у народних костюмах різних країн

    Українські знаменитості та успішні українці стали головними героями фотопроєкту «Міст Дружби», що презентували 22 березня у Вінницькому обласному художньому музеї. Про це повідомляє «Вінниця info».

    У проєкті «Міст Дружби» взяли участь актриса Ольга Сумська, співачка Катерина Бужинська, музиканти Ярмак, Павло Тополя, Віктор Бронюк, телеведуча Надія Матвеєва та ще багато впізнаваних людей.

    В рамках проєкту відбувалася фотосесія за участі відомих представників двох країн в національних вбраннях країн.

    «Міжнародний фотопроєкт ми розпочали ще у 2019 році до карантину та відзняли дві країни – Грузію та Болгарію. Зараз ми проєкт відновлюємо. Головними героями нашого проєкт є і політики, і спортсмени, актори. Уже сорок відомих людей взяли участь у нашому фотопроєкті. У нас відбувається флешмоб – наші зірки фотографуються у національному вбранні країн, які ми обрали. Відповідно, у нашому вбранні закордонні зірки», – розповів ініціатор фотовиставки Костянтин Ревуцький.

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    Сумсьска, Бужинська та Тополя: українські знаменитості взяли участь у проєкті вінницького фотографа
    Сумсьска, Бужинська та Тополя: українські знаменитості взяли участь у проєкті вінницького фотографа
    Сумсьска, Бужинська та Тополя: українські знаменитості взяли участь у проєкті вінницького фотографа
    Сумсьска, Бужинська та Тополя: українські знаменитості взяли участь у проєкті вінницького фотографа
    Сумсьска, Бужинська та Тополя: українські знаменитості взяли участь у проєкті вінницького фотографа
    Сумсьска, Бужинська та Тополя: українські знаменитості взяли участь у проєкті вінницького фотографа
    Сумсьска, Бужинська та Тополя: українські знаменитості взяли участь у проєкті вінницького фотографа

    Проєкт створюватиме знакові події української культури у Грузії, Болгарії, Азербайджан, Вірменія, Італії, Іспанії, Молдові, Австрії, Чехії, Норвегії, Польщі, які проходитимуть за підтримки посольств України та представництв міжнародних установ на території даних країн.

    Нагадаємо, у Києві відкрили виставку до 80-річчя Богдана Ступки.

    Також, у Києві відкрили інтерактивну виставку на честь 25-річчя гривні.

    Теги: фотограф Вінниця музеї українці мистецтво виставка актриса співачка
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    Сумсьска, Бужинська та Тополя: українські знаменитості взяли участь у проєкті вінницького фотографа