  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ відреагувало на звинувачення Луценка

    • Розсилка
    <p>&laquo;Ніяких доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта детективи НАБУ не збирали та не передавали&raquo;, - заявив глава НАБУ Артем Ситник</p> - НАБУ відреагувало на звинувачення Луценка

    «Ніяких доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта детективи НАБУ не збирали та не передавали», - заявив глава НАБУ Артем Ситник

    Майже всі матеріали розслідування «чорної бухгалтерії» Партії регіонів ще в червні 2017 року були передані до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ для подальшого слідства, зауважили в НАБУ

    Заява Генерального прокурора України, який публічно припускає, що Національне антикорупційне бюро могло вплинути на вибори президента США, не відповідає дійсності та є абсурдною спробою дискредитувати незалежну антикорупційну інституцію.

    Про це йдеться у заяві НАБУ, оприлюдненій 22 березня.

    «Компетенція НАБУ - викриття та притягнення до відповідальності саме українських топ-посадовців. Тож, ніяких доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта детективи НАБУ не збирали та не передавали, оскільки це поза компетенцією Національного бюро», - підкреслюється у заяві.

    Зазначається, що генеральний прокурор «добре обізнаний із цим фактом, адже всі матеріали розслідування «чорної бухгалтерії» Партії регіонів (крім епізоду стосовно дій колишнього голови Центральної виборчої комісії України, слідство у якому призупинено прокурорами САП) ще в червні 2017 року передані до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ для подальшого слідства».

    «Зі свого боку нагадаємо, що інформацію зі згадкою про присутність прізвища Пола Манафорта з-поміж інших на сторінках так званої «чорної бухгалтерії» НАБУ опублікувало у відповідь на численні запити українських та зарубіжних ЗМІ для уникнення її викривлення та спекуляцій», - повідомили в НАБУ.

    У заяві підкреслюється, що уряд США загалом та посольство США в Україні, зокрема, «завжди підтримували Україну та НАБУ як інституцію з моменту її створення у 2015 році».

    «З боку міжнародних партнерів, які навіть у найважчі часи стояли пліч-о-пліч з Бюро, було зроблено дуже багато для боротьби з корупцією в України. НАБУ цінує цей високий рівень довіри та дякує за підтримку усім міжнародним партнерам», - зазначили в Антикорупційному бюро.

    Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати

    Про те, хто саме перебував у списку Йованович, Луценко не став розказувати. Його прес-секретар Лариса Сарган згодом уточнила, що «під патронатом» посла тоді опинились двоє народних депутатів. У цьому списку, на думку обізнаних, також міг бути глава НАБУ Артем Ситник. 

     Читайте також: Луценко проти посла Йованович. Усі версії гучного скандалу скандал тижня
    Читайте також
    Юрій Луценко Генпрокурор США вибори НАБУ Артем Ситник посольство Пол Манафорт розслідування Україна Марі Йованович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ