НАБУ відреагувало на звинувачення Луценка



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«Ніяких доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта детективи НАБУ не збирали та не передавали», - заявив глава НАБУ Артем Ситник

Майже всі матеріали розслідування «чорної бухгалтерії» Партії регіонів ще в червні 2017 року були передані до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ для подальшого слідства, зауважили в НАБУ

Заява Генерального прокурора України, який публічно припускає, що Національне антикорупційне бюро могло вплинути на вибори президента США, не відповідає дійсності та є абсурдною спробою дискредитувати незалежну антикорупційну інституцію.

Про це йдеться у заяві НАБУ, оприлюдненій 22 березня.

«Компетенція НАБУ - викриття та притягнення до відповідальності саме українських топ-посадовців. Тож, ніяких доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта детективи НАБУ не збирали та не передавали, оскільки це поза компетенцією Національного бюро», - підкреслюється у заяві.

Зазначається, що генеральний прокурор «добре обізнаний із цим фактом, адже всі матеріали розслідування «чорної бухгалтерії» Партії регіонів (крім епізоду стосовно дій колишнього голови Центральної виборчої комісії України, слідство у якому призупинено прокурорами САП) ще в червні 2017 року передані до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ для подальшого слідства».

«Зі свого боку нагадаємо, що інформацію зі згадкою про присутність прізвища Пола Манафорта з-поміж інших на сторінках так званої «чорної бухгалтерії» НАБУ опублікувало у відповідь на численні запити українських та зарубіжних ЗМІ для уникнення її викривлення та спекуляцій», - повідомили в НАБУ.

У заяві підкреслюється, що уряд США загалом та посольство США в Україні, зокрема, «завжди підтримували Україну та НАБУ як інституцію з моменту її створення у 2015 році».

«З боку міжнародних партнерів, які навіть у найважчі часи стояли пліч-о-пліч з Бюро, було зроблено дуже багато для боротьби з корупцією в України. НАБУ цінує цей високий рівень довіри та дякує за підтримку усім міжнародним партнерам», - зазначили в Антикорупційному бюро.

Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

Про те, хто саме перебував у списку Йованович, Луценко не став розказувати. Його прес-секретар Лариса Сарган згодом уточнила, що «під патронатом» посла тоді опинились двоє народних депутатів. У цьому списку, на думку обізнаних, також міг бути глава НАБУ Артем Ситник.