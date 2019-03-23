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    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»

    • Розсилка
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»

    Днями у приміщенні Hub «Місто змістів» для школярів відбулася презентація напрацювань у рамках проекту «Всі з I4C» (Informer for citizens).

    Проект «Всі з I4C», стимулює зацікавленість громадян до використання інструментів електронної демократії та залучення нових цільових аудиторій.
    Метою проекту є налагодження діалогу «влада-громада» та залучення громадян до процесу прийняття рішень через використання інструменту е-демократії «Informer for Citizens» (I4C). Під час заходу продемонстровано інтегрований мобільний додаток «Informer for Citizens» (I4C) з соціальними мережами, а також функціонуючий чат-бот. 
    «Мобільний додаток «Інформер», який був одним із переможців першого конкурсу EGAP Challenge, запущений у співпраці з Вінницькою міською радою для тестування та використання, передбачає не лише одностороннє інформування, а й отримання зворотного зв’язку від мешканців. Телеграм сьогодні має найбільш розвинутий функціонал, і для користувачів чат-боту є досить багато цікавої інформації», - повідомив директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради Володимир Романенко. 

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    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
    Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»

    Вінниця має достатню кількість інструментів електронної демократії, зокрема мапа звернень,  місцеві петиції, бюджет громадських ініціатив, онлайн-чат, Інформер. Проте, важливим є не лише наявність цих інструментів, але й ефективне їх використання. 
    В рамках проекту «My Informer» для учнів та студентів міста Вінниці проводився фотоконкурс «Informer для моєї бабусі/дідуся». Діти навчали своїх бабусь, дідусів, а дехто й вчителів користуватися соціальними мережами. Фото надсилали організаторам.  Троє переможців отримали цінні подарунки. 
    Проект реалізовується за фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та швейцарсько-української програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (Програма EGAP), яка спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагатимуть вдосконалити якість врядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в Україні. Програма EGAP фінансується Швейцарською агенцією розвитку і співробітництва і виконується Фондом Східна Європа та Фондом InnovaBridge. Детальніше про програму на сайті www.egap.org.ua 
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