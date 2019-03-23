Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»
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Днями у приміщенні Hub «Місто змістів» для школярів відбулася презентація напрацювань у рамках проекту «Всі з I4C» (Informer for citizens).
Проект «Всі з I4C», стимулює зацікавленість громадян до використання інструментів електронної демократії та залучення нових цільових аудиторій.
Метою проекту є налагодження діалогу «влада-громада» та залучення громадян до процесу прийняття рішень через використання інструменту е-демократії «Informer for Citizens» (I4C). Під час заходу продемонстровано інтегрований мобільний додаток «Informer for Citizens» (I4C) з соціальними мережами, а також функціонуючий чат-бот.
«Мобільний додаток «Інформер», який був одним із переможців першого конкурсу EGAP Challenge, запущений у співпраці з Вінницькою міською радою для тестування та використання, передбачає не лише одностороннє інформування, а й отримання зворотного зв’язку від мешканців. Телеграм сьогодні має найбільш розвинутий функціонал, і для користувачів чат-боту є досить багато цікавої інформації», - повідомив директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради Володимир Романенко.
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Вінниця має достатню кількість інструментів електронної демократії, зокрема мапа звернень, місцеві петиції, бюджет громадських ініціатив, онлайн-чат, Інформер. Проте, важливим є не лише наявність цих інструментів, але й ефективне їх використання.
В рамках проекту «My Informer» для учнів та студентів міста Вінниці проводився фотоконкурс «Informer для моєї бабусі/дідуся». Діти навчали своїх бабусь, дідусів, а дехто й вчителів користуватися соціальними мережами. Фото надсилали організаторам. Троє переможців отримали цінні подарунки.
Проект реалізовується за фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та швейцарсько-української програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (Програма EGAP), яка спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагатимуть вдосконалити якість врядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в Україні. Програма EGAP фінансується Швейцарською агенцією розвитку і співробітництва і виконується Фондом Східна Європа та Фондом InnovaBridge. Детальніше про програму на сайті www.egap.org.ua