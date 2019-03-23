Учням вінницьких шкіл презентували проект «Всі з I4C»



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Днями у приміщенні Hub «Місто змістів» для школярів відбулася презентація напрацювань у рамках проекту «Всі з I4C» (Informer for citizens).

Проект «Всі з I4C», стимулює зацікавленість громадян до використання інструментів електронної демократії та залучення нових цільових аудиторій.

Метою проекту є налагодження діалогу «влада-громада» та залучення громадян до процесу прийняття рішень через використання інструменту е-демократії «Informer for Citizens» (I4C). Під час заходу продемонстровано інтегрований мобільний додаток «Informer for Citizens» (I4C) з соціальними мережами, а також функціонуючий чат-бот.

Вінниця має достатню кількість інструментів електронної демократії, зокрема мапа звернень, місцеві петиції, бюджет громадських ініціатив, онлайн-чат, Інформер. Проте, важливим є не лише наявність цих інструментів, але й ефективне їх використання.

В рамках проекту «My Informer» для учнів та студентів міста Вінниці проводився фотоконкурс «Informer для моєї бабусі/дідуся». Діти навчали своїх бабусь, дідусів, а дехто й вчителів користуватися соціальними мережами. Фото надсилали організаторам. Троє переможців отримали цінні подарунки.