У Києві зі стріляниною пограбували іноземця



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З місця події правоохоронці вилучили стріляні гільзи Фото: Нацполіція України

Грабіжники кілька разів вистрілили потерпілому в ногу

У Києві на Чоколівці невідомі кілька разів вистрілили в чоловіка-іноземця, забрали у нього сумку з грошима і втекли на автомобілі.

Про це повідомляє столичне управління Нацполіції.

Інцидент стався на вулиці Молодогвардійська. До чергової частини надійшло повідомлення від чоловіка про те, що двоє невідомих напали на його брата.

«Заявник розповів, що чоловіки вистрибнули з автомобіля, кілька разів вистрілили потерпілому в ногу і відібрали у нього сумку з грошима і документами. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції, екіпажі патрульних і лікарі», – йдеться в повідомленні.

На місці поліцейські виявили чоловіка з вогнепальним пораненням стегна. Його госпіталізували в лікарню для надання медичної допомоги. Постраждалим виявився 22-річний уродженець іншої держави, який кілька років проживає в Києві. З місця події правоохоронці вилучили стріляні гільзи, які направили на експертизу.

Слідчий відділ Солом’янського управління поліції розпочав кримінальне провадження за статтею про розбій (ч.2 ст.187 КК України). Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві за три дні знайшли вбивцю, який перерізав горло хлопцю і викинув стікати кров’ю на узбіччі Окружної. Злочинцем виявився громадянин Молдавської Республіки, який спланував напад на таксиста разом зі своєю співмешканкою.

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7 працівниками Подільського управління поліції завершено досудове розслідування щодо трьох чоловіків, які, зорганізувавшись в злочинну групу, вчиняли розбійні напади на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів.