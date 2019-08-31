На Дніпропетровщині 10 людей травмовано у ДТП за участю автобуса з пасажирами (фото, відео)



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Фото: dp.dsns.gov.ua

Сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF і пасажирського мікроавтобуса Mercedes, який здійснював рейс «Дніпро - Кам'янське»

На Дніпропетровщині 10 людей травмовано у суботу, 31 серпня, в дорожньо-транспортній події (ДТП) за участю пасажирського автобуса. Про це повідомляє пресслужба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що аварія сталася на Єлизаветівському шосе біля села Єлизаветівка.

Сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF і пасажирського мікроавтобуса Mercedes, який здійснював рейс «Дніпро - Кам'янське».

Внаслідок ДТП постраждало 10 осіб (водій та дев'ять пасажирів мікроавтобусу), які направлені на медичне обстеження до міської лікарні.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Підрозділом ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано водія мікроавтобусу та передано співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

До надання допомоги було залучено п'ять чоловік особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління.