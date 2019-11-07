В колонії на Вінниччині засудженого посадили в ізолятор, де він порізав собі передпліччя



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Прокурори нагрянули з первіркою

У ході проведення Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області перевірки законності поміщення засуджених ДУ «Крижопільський виправний центр (№113)» до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО) виявлено факт тимчасового поміщення засудженого, який не вчинив грубого порушення.

З’ясувалось, що засуджений палив цигарку в строю під час проведення поіменної перевірки. Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, такий факт не є грубим порушенням. Тому підстав для його термінового поміщення до ДІЗО не було. Більш того, постанова, на підставі якої засуджений був позбавлений волі, не відповідала чинним нормативно-правовим актам.

Перевіркою також установлено, що, згідно характеристики на вказаного засудженого, за час перебування в місцях позбавлення волі, порушень режиму утримання він не допускав, дисциплінарних стягнень не мав, дотримувався вимог, які визначають порядок і умови відбування покарання, заохочення до нього не застосовувались.

З'ясовано: перевірка щодо наявності підстав для поміщення засудженого в ДІЗО проведена поверхнево та однобічно, оскільки її висновки ґрунтувались лише на рапортах співробітників виправного центру, пояснення ж у інших засуджених щодо вказаного факту не відбирались.

Таким чином, в порушення вимог ч. 2 ст. 69 КВК України, при призначенні заходів стягнення, мотиви й обставини вчинення порушення, кількість і характер раніше накладених стягнень, а також пояснення засудженого по суті проступку не враховувались, а накладене стягнення не відповідало тяжкості й характеру проступку засудженого.

Окрім того, при поміщенні засудженого до ДІЗО, неналежним чином проведено його обшук, внаслідок чого засуджений наніс собі поріз лівого передпліччя металевим гострим предметом.

Також, перевіркою умов утримання засудженого в ДІЗО установлено порушення вимог матеріально-побутового забезпечення, гарантованих кожному засудженому, оскільки при температурі повітря близько 10о С опалення в ДІЗО було відсутнє. Засуджений перебував у верхньому одязі та у взутті не по сезону (гумових шльопанцях).

Вказані факти є грубим порушенням прав ув’язнених на безпечні умови утримання та можуть бути розцінені, як нелюдське поводження з ув’язненими, яке прямо заборонене Мінімальними стандартними правилами поводження з в'язнями.

За реагування Бершадської місцевої прокуратури вказаного засудженого звільнено з ДІЗО та поновлено його права.

Джерело: vinnitsa.info