Нинішня влада будує в Україні режим путінського зразка – «Європейська солідарність»



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У партії Порошенка прокоментували обшуки у власника телеканалу «Прямий»

Після вчорашніх намірів запровадити кримінальну відповідальність для журналістів за так звану «неправдиву інформацію» влада почала реалізовувати свої плани наступу на свободу слова. Про це йдеться в заяві партії «Європейська солідарність».

Так у політсилі відреагували на обшуки, які сьогодні слідчі ДБР влаштували в офісі власника каналу «Прямий» Володимира Макеєнка.

«Прямий» канал залишається одним з небагатьох засобів масової інформації, який не співає осанну президенту Зеленському. Саме з цим ми пов’язуємо обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником «Прямого каналу». Ключову роль у цих діях, як завжди, відіграє поплічник Януковича Портнов та його «шістка» керівник ДБР Труба», - йдеться у заяві.

У політсилі Петра Порошенка нагадали, що Україна переживала різні часи, «але до подібного тиску на засоби масової інформації не вдавалися навіть у часи Януковича».

«Наступ на свободу слова є одним з елементів зміни геополітичного курсу країни, який проводить нинішня влада. Мотиви влади зрозумілі – побудова в Україні режиму путінського зразка, коли правляча монобільшість вже поставила під контроль президента Зеленського усі правоохоронні структури та суди», - повідомили у «ЄС».

У «Європейській солідарності» планують звертатися з відповідними заявами до європейських структур та міжнародних організацій, «оскільки дії української влади не відповідають стандартам європейської демократії та повертають Україну в русло російського штибу авторитарної політики».

Також нагадаємо, що в Україні планують запровадити відповідальність журналістів за розповсюдження неправдивої або маніпулятивної інформації.

Як відомо, 6 листопада у Верховній Раді відбулися парламентські слухання «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова, до якої увійшли 15 осіб.

Також нагадаємо, що повідомлялося, що 5 листопада в піцерії Pizza Veterano на Софіївській, 8 у центрі Києва стався обшук.

Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв впевнений, що це дуже схоже на цілеспрямовану кампанію для провокування ветеранського середовища.