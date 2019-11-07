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    Нинішня влада будує в Україні режим путінського зразка – «Європейська солідарність»

    • Розсилка
    Нинішня влада будує в Україні режим путінського зразка – «Європейська солідарність»

    У партії Порошенка прокоментували обшуки у власника телеканалу «Прямий»

    Після вчорашніх намірів запровадити кримінальну відповідальність для журналістів за так звану «неправдиву інформацію» влада почала реалізовувати свої плани наступу на свободу слова. Про це йдеться в заяві партії «Європейська солідарність».

    Так у політсилі відреагували на обшуки, які сьогодні слідчі ДБР влаштували в офісі власника каналу «Прямий» Володимира Макеєнка.

    «Прямий» канал залишається одним з небагатьох засобів масової інформації, який не співає осанну президенту Зеленському. Саме з цим ми пов’язуємо обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником «Прямого каналу». Ключову роль у цих діях, як завжди, відіграє поплічник Януковича Портнов та його «шістка» керівник ДБР Труба», - йдеться у заяві.

    У політсилі Петра Порошенка нагадали, що Україна переживала різні часи, «але до подібного тиску на засоби масової інформації не вдавалися навіть у часи Януковича».

    «Наступ на свободу слова є одним з елементів зміни геополітичного курсу країни, який проводить нинішня влада. Мотиви влади зрозумілі – побудова в Україні режиму путінського зразка, коли правляча монобільшість вже поставила під контроль президента Зеленського усі правоохоронні структури та суди», - повідомили у «ЄС».

    У «Європейській солідарності» планують звертатися з відповідними заявами до європейських структур та міжнародних організацій, «оскільки дії української влади не відповідають стандартам європейської демократії та повертають Україну в русло російського штибу авторитарної політики».

    Також нагадаємо, що в Україні планують запровадити відповідальність журналістів за розповсюдження неправдивої або маніпулятивної інформації.

    Як відомо, 6 листопада у Верховній Раді відбулися парламентські слухання «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення».

    Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова, до якої увійшли 15 осіб.

    Також нагадаємо, що повідомлялося, що 5 листопада в піцерії Pizza Veterano на Софіївській, 8 у центрі Києва стався обшук. 

    Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв впевнений, що це дуже схоже на цілеспрямовану кампанію для провокування ветеранського середовища.

     

    обшук ЗМІ телебачення Європейська солідарність путінський режим права громадян Україна журналіст влада
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