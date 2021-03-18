Вакцинація на Вінниччині: щеплення отримали понад 3,5 тисячі медиків

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 81755 осіб

Сімейну лікарку Людмилу Бойко першою в області щепили проти коронавірусу

Від початку вакцинації на Вінниччині щепили 3,5 тисячі медиків. Друге щеплення вони отримають за три місяці. Про це розповіла заступниця директора профільного департаменту області Тетяна Бондаренко, повідомляє Суспільне.

Сімейну лікарку Людмилу Бойко першою на Вінничині щепили проти коронавірусу. Того дня, каже жінка, її телефон був червоний. Усі цікавились її здоровʼям.

Єдина реакція, яку відчула, біль у місці уколу. Сьогодні вона в бригаді медиків, які щеплюють працівників лікарні швидкої медичної допомоги та діагностичного центру. Разом із колегою проконсультували 110 медиків. «Проводимо огляд в цьому кабінеті. Вимірюють температуру, пульс, сатурацію, тиск», – розповіла Людмила Бойко.

Щеплення колегам у лікарні швидкої медичної допомоги робить Світлана Кураксіна.

«Ми перші щепилися 24 лютого. Почувалася добре без побічних реакцій. Лише чутливість у місці ін'єкцій. Хоч і перехворіла, прищеплююсь, бо постійно з хворими», – зазначила Кураксіна.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, в Україні проти Covid-19 було вакциновано 9832 особи. Всі вони вакциновані однією дозою. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 81755 осіб, з них отримали одну дозу – 81754 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа.

За 17 березня було зроблено на вісім щеплень менше, ніж за попередню добу.

Найбільшу кількість щеплень за 17 березня було проведено у Києві – 880 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 6904 щеплень.