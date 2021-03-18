Україна отримає вакцину Pfizer. МОЗ назвав терміни

Перші поставки америанської вакцини, як обіцяють у МОЗ, будуть вже наступного місяця

Вакцина від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer надійде до України в квітні. Про це в ефірі телеканалу «Дім» заявив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заїка.

За його словами, перші поставки будуть вже наступного місяця. При цьому вакцина буде надходити траншами.

«Також поставки будуть в другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок погоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють до України», - зазначив Заїка.

Напередодні Єврокомісія назвала придатні для Covid-сертифікації вакцини. Станом на 18 березня в ЄС схвалено вакцини проти Covid-19 виробництва чотирьох компаній:

BioNTech і Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson&Johnson.

Також на розгляді Єврокомісії знаходяться ще три вакцини: американської Novavax, німецької CureVac та російський «Супутник V».

Німецька компанія BioNTech, яка розробила першу у світі вакцину від коронавірусу на основі матричної РНК, створила альянс із 13 фірм з метою забезпечити Євросоюз та інші країни необхідною кількістю препарату. Переговори почалися ще у жовтні 2020 року, за кілька тижнів до того, як BioNTech зі своїм американським партнером Pfizer оголосили про створення вакцини від коронавірусу. До альянсу приєдналися деякі ключові конкуренти компанії Pfizer. Більшість фармкомпаній, які долучилися до альянсу – з Європи.

Серед партнерів називаються німецькі виробники Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG та Baxter Oncology, французькі Sanofi та Delpharm, швейцарська Novartis, австрійська Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH і канадська Acuitas Therapeutics.

В Україні кампанія з вакцинації триває з 24 лютого. Усі щеплення роблять препарамом індійського виробництва Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

За минулу добу, 17 березня, в Україні проти Covid-19 було вакциновано 9832 особи.

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