Вінничанам перерахують «газові платіжки» за весь опалювальний сезон



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Нацкомісія прийняла рішення оштрафувати компанію «Вінницягаз» на 850 тисяч гривень та перерахувати всі «платіжки», які з жовтня до березень були надіслані вінничанам

Таке рішення прийняли сьогодні, 22 березня під час відкритого засідання НКРЕКП. Так, комісія з’ясувала, що «Вінницягаз» порушила вимоги Кодексу розподільних мереж в частині визначення об’ємів споживання і незаконно здійснила нарахування споживачам із застосуванням коефіцієнтів приведення газу до стандартних умов.

Відповідно НКРЕКП зобов’язала «Вінницягаз» сплатити штраф у розмірі 850 тисяч гривень та до 5 квітня здійснити перерахунок для споживачів.

Окрім того в ході засідання голова НКРЕКП Корчак запропонувала також звернутися до Антимонопольного комітету із заявою про порушення ПАТ «Вінницягаз» закону «Про захист економічної конкуренції».

На це фінансовий директор «Вінницягаз» Сергій Кіпітлевський зокрема відповів, що така логіка комісії призводить до дискримінації споживачів, які мають лічильники з термокорекцією. Інші аргументи Кіпітлевського збігалися з тими, які напередодні наводив технічний директор «Вінницягаз» Володимир Білаш під час екстреної прес-конференції для вінницьких журналістів. Крім того фінансовий директор зазначив, що такий штраф і подібний підхід – це шлях до банкрутства як «Вінницягаз», так й інших розподільників газу по всій країні. «Держава переклала цю проблему виключно на операторів ГРМ, а ми вже два роки чекаємо переходу на енергетичні одиниці, та приймаємо на себе злість усіх наших споживачів».

Аргументи Кіпітлевського не вплинули на комісію на чолі з Оксаною Кривенко, більше того: голова комісії спростувала інформацію технічного директора «Вінницягаз», нібито їм не вистачає обсягів технологічного газу для покриття виробничо-технологічних втрат, навівши відповідну статистику. Відтак НКРЕКП прийняли остаточне рішення – оштрафувати «Вінницягаз» і зобов’язати компанію здійснити перерахунок для споживачів до 5 квітня.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, три облгази Фірташа оштрафували на 2,5 млн за понаднормове нарахування в платіжках.