Вінничани, які мешкають по вулиці Чумацькій, просять провести ремонт дороги
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У Вінниці жителі вулиці Чумацької просять провести ремонт дороги. З даною петицією до міської ради звернулась вінничанка Вікторія Халабуда.
«Усім відомо, що стан деяких доріг м.Вінниці бажає кращого. До них також відноситься дорога по вул.Чумацькій (колишня Блюхера). Дорога знаходиться в аварійному стані. Прохання вжити належних заходів щодо ремонту дорог», - йдеться у петиції.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Вінницька міська рада розгляне петицію щодо будівництва канатної дороги, а також вінничани просять облаштувати зону відпочинку з фонтаном та майданчиком для скейтбордингу.
Джерело: vn.presspoint.in.ua