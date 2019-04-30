Вінницька міська рада розгляне петицію щодо будівництва канатної дороги



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Автор петиції наполягає на тому, щоб канатна дорога була доступною для всіх

25 квітня на сайт Єдиної системи місцевих петицій надійшла пропозиція від вінничанина Куземського Романа Миколайовича щодо будівництва у нашому місті канатної дороги. На даний момент петиція набрала 352 підписи з 350 необхідних.

Автор петиції пропонує зробити канатну дорогу четвертим видом транспорту, де проїзд коштуватиме 6 гривень. Передбачається, що таким чином можна забезпечити швидке сполучення між Старим Місто, Урожаєм, Поділлям, лікарнею ім. Ющенка та Свердловським Масивом. «Для будівництва такої дороги є усі умови, наприклад, великі схили, я особисто це перевіряв», - запевняє Роман.

Окрім того, він вважає, що таке рішення - економічно і туристично вигідне, бо подібна цікавинка приверне увагу туристів: на Вінниччині безліч неймовірних краєвидів.

Вінничанин наполягає, що така канатна дорога має бути повністю інклюзивною та зручною для всіх: необхідно обладнати кабінки для інвалідів, велосипедистів, людей з дитячими візочками.

До кінця збору підписів залишилося 9 днів.

Джерело: i-vin.info