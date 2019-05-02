Дощі заливають Київ: як столицю рятують від потопу (фото)



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Автодорівці прочищають каналізаційні стоки Фото: Київавтодор

Гідротехнічні служби працюють у посиленому режимі

Дощова погода не покидає Київ. У зв’язку з цим у посиленому режимі працюють бригади гідротехнічних служб підприємств «Київавтодору». Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації.

Загалом на балансі підприємств, що входять до складу корпорації, знаходиться майже 30 тисяч одиниць зливоприймачів та 14 тисяч одиниць оглядових колодязів, що складає близько 30% зливової системи столиці.

Як повідомлялося, в Україну прийшов дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи. Він приніс дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер.

За прогнозами синоптиків, з четверга, 2 травня, почне теплішати.