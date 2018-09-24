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    На Вінниччині відремонтують одразу кілька дитячих садочків

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    На Вінниччині відремонтують одразу кілька дитячих садочків

    На це вже виділили майже мільйон євро

    Просто неймовірну суму коштів виділили на ремонт дитячих садочків у Вінницькій області. Всього планують відреставрувати чотири дошкільні навчальні заклади.

    Усі кошти, а це, на хвилинку, аж 970 тисяч євро, підуть на ремонт чотирьох дитячих садочків, розташованих у місті Гнівань. Такі суму напряму виділив Євросоюз за ініціативи EU4Energy у рамках програми “Угода мерів – Демонстраційні проекти”.

    Як каже мер міста Володимир Кулешов, загальна сума, виділена на реставрацію, – 970 тисяч 913 євро. З них Євросоюзом виділено 757 тисяч 312 євро.

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    «За ці кошти планується повністю реорганізувати чотири дошкільні навчальні заклади. Всього реконструкція триватиме до 2021 року включно», – йдеться у повідомленні.

    Почати роботи планують вже через кілька тижнів.

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