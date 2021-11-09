Вінницький бізнесмен під виглядом клініки сурогатного материнства «розводив» іноземців

СБУ заблокувала міжнародну шахрайську схему

У Вінницькій області Служба безпеки України викрила міжнародну злочинну схему з сурогатного материнства. Дохід організаторів схеми становив орієнтовно мільйон доларів.

Як повідомила пресслужба СБУ, зловмисники створили шахрайський бізнес під виглядом надання фіктивних послуг за програмою сурогатного материнства. Послугами шахраїв скористалися щонайменше 50 іноземців і громадян України.

Сума заробітку шахраїв становила майже мільйон доларів США.

За інформацією СБУ, схему організував вінницький «підприємець». Він разом зі спільниками створив приватні компанії, у тому числі й псевдоклініку, не маючи ані ліцензії на ведення медичної практики, ані штату лікарів.

Шахрайська схема полягала у тому, що зловмисники пропонували клієнтам повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства: укладення фіктивного шлюбу, внесення завідомо недостовірних даних до медичних документів, підшукували сурогатних матерів. Але насправді вони створювали для клієнтів тільки уявлення своєї легальної діяльності: надавали їм неправдиву інформацію, тим самим відтерміновуючи час викриття злочинної діяльності.

За матеріалами слідства, зловмисники зосереджувалися переважно на іноземних клієнтах, яких підшукували через інтернет. Вони розміщували неправдиву інформацію про нібито успішну діяльність «провідної медичної клініки».

За свої шахрайські послуги зловмисники отримували від 30 до 50 тис. доларів США.

Після отримання повної оплати або більшої її частини, зловмисники припиняли спілкування з клієнтами. Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників схеми та у їхніх приватних автомобілях правоохоронці виявили:

медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності;

свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України;

договори з іноземними громадянами про надання посередницьких послуг;

заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами;

нотаріальні довіреності, підписані українськими громадянками, щодо представництва інтересів;

«чорну бухгалтерію», банківські картки, через які відбувалися розрахунки та велику суму готівки в іноземній валюті.

Організатору схеми та його спільниці вже оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах організованою групою осіб. Також СБУ встановлює інших учасників схеми і перевіряє факти протиправної діяльності, у тому числі щодо вчинення незаконних угод, об’єктом яких є людина за статтею ККУ про торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини.

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