У Польщі активізувалися російськомовні шахраї: за якою схемою працюють

Аферисти представляються співробітниками банку, щоб отримати доступ до приватного рахунку

Останнім часом у Польщі почастішали випадки телефонного шахрайства. Аферисти представляються співробітниками банку, щоб отримати доступ до банківського рахунку «жертви». Про це пише The Warsaw.

Людей «обслуговує» російськомовний «співробітник банку». Шахраї діють за дуже простою схемою. Вони телефонують з будь-якого номера. Піднявши слухавку, шахрай представляється співробітником банку. Він переконуватиме, що з вашого рахунку здійснили платіж у розмірі кількох тисяч злотих. Суму називають немаленьку, аби одразу налякати людину.

Потім «співробітник банку» уточнює, чи здійснювала людина таку транзакцію. Користуючись хвилюванням людини, шахраї ставлять декілька уточнювальних запитань, зокрема:

скільки грошей є на рахунку,

коли в останній раз ви користувалися додатком.

Також «співробітники банку» можуть попросити вас зробити переказ на «безпечний рахунок», щоб ваші гроші ніхто не вкрав. Звісно ж, робити цього не варто.

Щоб не стати жертвою шахраїв, у Мін'юсті України порадили:

не зазначати номер мобільного телефону, закріплений за платіжною карткою в оголошеннях;

не розголошувати номери мобільних телефонів близьких стороннім особам;

не передавати стороннім особам SMS-коди, які надходять на ваш номер.

Також варто звертати увагу на те, що працівник банку не має права з'ясовувати або уточнювати особисті дані клієнта. Тому ніколи нікому не можна повідомляти номер банківської картки, термін її дії, CVV-код, пароль.

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