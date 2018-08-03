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    Біля Немирова сталася масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки

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    Біля Немирова сталася масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки

    Водія затиснуло в кабіні

    2 серпня о 04:20 на автошляху Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка поблизу м. Немирів сталася ДТП.

    За попередніми даними, 43-річний водій вантажного автомобіля МАN здійснив зіткнення з автомобілем «ДАФ», який стояв на узбіччі автошляху, завантажений розчинником «647». У результаті автотранспортної пригоди, автомобіль МАN з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом, внаслідок чого кермувальник транспортного засобу був затиснений у кабіні.

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    Біля Немирова сталася масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки
    Біля Немирова сталася масштабна ДТП: зіткнулися дві вантажівки

    Рятувальники ДПРЧ-13 м.Немирів за допомогою спецінструменту деблокували постраждалого водія з автомобіля, а також провели роботи з змивання розчинника, який розлився внаслідок автопригоди.

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