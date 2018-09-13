Вінничани простилися із знаним волонтером та бійцем 59-ої окремої мотопіхотної бригaди



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День жалоби у Вінниці

В обласному центрі провели в остaнню дорогу волонтерa тa захисника України, військового 59-ї окремої мотопіхотної бригaди Вaлентинa Белінського. Прощання із ним відбулося на Майдані Небесної Сотні. Віддати шану бійцеві прийшли рідні, побратими, друзі, волонтери, небайдужі вінничани.

Валентин Белінський помер 10 вересня в зоні проведення ООС від серцевою недостатності. Йому було лише 53 роки. Його знали не лише у Вінниці, адже чоловік був відомим волонтером. Як розпочалися військові дії на Донбасі, він одразу почав займатися волонтерською діяльністю. З 2014-2017 роки здійснив більше сотні поїздок на передову. З січня цього року Валентин поповнив лави ЗСУ, підписав військовий контракт, був солдатом, водієм-санітаром 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Поховали Валентина Белінського на Алеї Слави міського центрального кладовища. У Вінниці оголошено день жалоби.

Джерело: naparise.com