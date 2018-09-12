На Тайвані провели навчання в сфері нацбезпеки



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Очільниця Республіки Китай Цай Інвень

На завершальному етапі за навчаннями слідкувала Цай Інвень

У Республіці Китай на Тайвані протягом 8-11 вересня 2018 року були проведені навчання, під час яких відпрацьовували різні сценарії надзвичайних ситуації, в тому числі захист критичної інфраструктури країни.

Ресурс Global Security із посиланням на ROC Central News Agency повідомляє про те, що на завершальному етапі навчань за ними із командного центру в Тайбеї слідкувала очільниця Республіки Китай Цай Інвень.

Навчання проходили під керівництвом Ради національної безпеки. В рамках навчань також відпрацьовувалося питання гарантування безпеки лідерів Республіки Китай де б вони не були на момент виникнення надзвичайної ситуації.

Навчання за участю міністерств і збройних сил продемонструвати яким чином державна система буде продовжувати функціонувати навіть за умови воєнної кризи і атаки на критичну інфраструктуру.