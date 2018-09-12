  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Тайвані провели навчання в сфері нацбезпеки

    • Розсилка
    Очільниця Республіки Китай Цай Інвень - На Тайвані провели навчання в сфері нацбезпеки
    Очільниця Республіки Китай Цай Інвень

    На завершальному етапі за навчаннями слідкувала Цай Інвень

    У Республіці Китай на Тайвані протягом 8-11 вересня 2018 року були проведені навчання, під час яких відпрацьовували різні сценарії надзвичайних ситуації, в тому числі захист критичної інфраструктури країни.

    Ресурс Global Security із посиланням на ROC Central News Agency повідомляє про те, що на завершальному етапі навчань за ними із командного центру в Тайбеї слідкувала очільниця Республіки Китай Цай Інвень.

    Навчання проходили під керівництвом Ради національної безпеки. В рамках навчань також відпрацьовувалося питання гарантування безпеки лідерів Республіки Китай де б вони не були на момент виникнення надзвичайної ситуації.

    Навчання за участю міністерств і збройних сил продемонструвати яким чином державна система буде продовжувати функціонувати навіть за умови воєнної кризи і атаки на критичну інфраструктуру.

    Читайте також
    Китай військові навчання окуповані території Тайвань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ