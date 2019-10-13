Вінниця поринула у часи УНР. Фоторепортаж з масштабної реконструкції



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Близько 200 реконструкторів з усієї України відтворювали у Вінниці події 1919 року

2 жовтня, у Вінниці відбулася найбільша військово-історична реконструкція в рамках четвертого Всеукраїнського фестивалю «Вінниця – Столиця УНР». Близько 200 учасників відтворили події, які відбувалися на території Вінниччини у 1919-1920 рр.

Цьогорічну реконструкцію присвятили пам'яті Олександра Марківа, реконструктора Армії УНР, старшого лейтенанта Національної гвардії України, який загинув 27 вересня в зоні ООС на Світлодарській дузі в бою з російськими окупантами.

«Фестиваль з року в рік стає більшим, до нас приїхали майже 200 реконструкторів зі всієї України. Привезли панцерники зі Львова і Кам’янця-Подільського. Другий рік поспіль територія парку дозволяє зробити картинку більш видовищною і безпечнішою, адже у місті все таки є обмеження по використанню піротехнічних засобів», - зазначив реконструктор, директор Центру історії Вінниці Олександр Федоришен.

12 жовтня – це один із кульмінаційних днів фестивалю Всеукраїнського фестивалю військово-історичної реконструкції «Вінниця – Столиця УНР». Вранці на майдані Незалежності розпочалася виставка історичної техніки, а також в цей же час на площі Стуса стартувала виставка сучасної військової техніки. А о 14:00 вулицею Соборною пройшла урочиста хода Захисників України. Вони дійшли до Центрального міського парку, де долучилися до військово-історичної реконструкції.

«Ми стисло показали умовний бій на околицях Вінниці, який міг би бути. До нас приїхали клуби реконструкторів з усієї України. Найчисельнішим із них є «Честь і слава», до якого ми також входимо. Сьогодні у нас бій відтворювали учасники з Вінниці, Києва, Запоріжжя, Хмельницького, Кропивницького. До нас долучився учасник навіть з Польщі. У заходах взяли участь три панцерники. Для того періоду – це дуже багато», - розповів очільник ГО “Жива історія” Віталій Головенько.