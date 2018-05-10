«Крила Дністра»: на Вінниччині відбувся ювілейний авіа-фест

У Вінницькій області відбувся 20 ювілейний авіа-фестиваль повітроплавання «Крила Дністра»

20 парапланеристів з усієї України та з-за кордону змагалися між собою у вправності подолання повітряних маршрутів. Фестиваль тривав у селі Нагоряни (Могилів-Подільський район). Учасники долали по 60 кілометрів маршруту за щонайменше півтори години. Спортсмени виконували віражі за допомогою сертифікованого обладнання, маючи теоретичні знання та



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У Вінницькій області відбувся 20 ювілейний авіа-фестиваль повітроплавання «Крила Дністра»

20 парапланеристів з усієї України та з-за кордону змагалися між собою у вправності подолання повітряних маршрутів.

Фестиваль тривав у селі Нагоряни (Могилів-Подільський район). Учасники долали по 60 кілометрів маршруту за щонайменше півтори години.

Спортсмени виконували віражі за допомогою сертифікованого обладнання, маючи теоретичні знання та практичні навички, відтак неприємностей на фестивалі не було.

Вітер «ловили» на схилах Дністра за допомогою безмоторного літального апарату.

«Коли летиш і відчуваєш потрібну зону у повітрі – то потрібно одразу в неї «вкрутитися», щоб залишитися у ділянці, де вітер тебе підіймає, – розповідає про політ учасник авіа-фесту Ілля Жук. – А ось знайти той самий центр потоку – це найголовніше».

Як розповідають інші учасники Фесту, принцип керування парапланом – такий самий, як і при керуванні автомобілем, а за напрямок руху відповідають «клеманти» – рейки керування.

«Смикаючи за ліву – повертаєш ліворуч, праву – праворуч, а якщо за обидві – то гальмуєш», – каже учасник авіа-фесту Віктор Саботаж.

Пілоти також акцентують, що окрім власних умінь та навичок, надзвичайно важливим для вдалого польоту є сильний потік вітру, який може підняти не тільки спортсмена, а й 200 кілограм спорядження. Відтак парапланеристи намагаються «зловити» теплі потоки – «терміки» у період із 12-ї до 1-ї години дня.





Джерело: VЕЖА