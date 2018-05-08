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    Шоу-биз

    Названы лучшие события мая в Киеве

    Мероприятия, которые скрасят долгие майские выходные
    Подборка наиболее ярких мероприятий мая, которые пройдут в течение мая в украинской столице. Среди них – фестиваль татуировок, форум современного искусства, концерты молодежных групп, а также специальное шоу, посвященное «Евровидению», пишет «Главком». 3-16 мая Фан-зона Евровидения-2018 на Общественном
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    Концерт
    Концерт

    Мероприятия, которые скрасят долгие майские выходные

    Подборка наиболее ярких мероприятий мая, которые пройдут в течение мая в украинской столице. Среди них – фестиваль татуировок, форум современного искусства, концерты молодежных групп, а также специальное шоу, посвященное «Евровидению», пишет «Главком».

    3-16 мая

    Фан-зона Евровидения-2018 на Общественном

    «Карандаш»

    насыщенная программа мероприятия включает уроки вокала от Лиды тутуолы, лекции Влада Фисуна, мастер-классы по сандхаана-йоге от инструктора Украинской Федерации Йоги Галины Хенсон. Тут будут проходить уроки португальского и английского языка, занятия по джаз-фанку, фламенко и урокам актерского мастерства для детей и взрослых. Гостей фан-зоны ждет выставка костюмов и наград артистов, встречи со звездами украинской эстрады, например, с рок-группой Kozak System.


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    12 мая

    Хвостатый движ

    G13 project studio

    Это вечеринка организована не только для людей, но и для домашних животных!

    Хвостатый движ это место, где любой зверь и его хозяин может провести время весело и с пользой. Тут можно будет приобрести подарки для себя и своего любимца, отдохнуть с друзьями, сделать красивые фото, поучаствовать в конкурсах, получить много полезной информации и просто все вместе очень весело провести время.

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    12 мая

    Концерт Bloom Twins

    ТAО Event Hall

    Концерт замечательного дуэта украинского происхождения Bloom Twins. Пресса называет их восходящими мировыми звездами. Они уже набрались опыта во время выступлений вместе с легендарными OneRepublic, Duran Duran, LP и Seal. Кстати, только пару лет назад все афиши Киева приглашали нас на их первый сольный концерт. А сейчас Bloom Twins уже многие сравнивают с Lana del Rey, Portishead, The XX и London Grammar. На концерте вас ждут любимые хиты, новые треки и каверы на украинские известные песни.

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    12 и 13 мая

    Closer: Residents Night

    Closer

    Чему же еще посвятить драгоценную весеннюю ночь с субботы на воскресенье? Зажигательная ночь в клубе Closer способна зарядить настроением и энергией несмотря на то, что танцы начнутся вечером, а закончатся после рассвета. Тут выступят диджеи Roman K, Karine и Borys.

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    18-20 мая

    14-й Международный фестиваль татуировок Tattoo Collection

    ВДНХ

    Уже 14-й год международный фестиваль Tattoo Collection становится местом встречи художников тату со всего мира, творческой молодежи, ценителей искусства татуировки и тех, кто только хочет познакомиться с этой частью современной культуры. Tattoo Collection — самое масштабное профессиональное мероприятие в Украине, посвященное тату-культуре.

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    19 мая

    Strichka Festival 2018

    Closer

    Лентоткацкая фабрика имеет возможность консолидировать в своих стенах лучшее от электронной музыки, культуры танцев и культуры вообще. Как хорошо, что раз в год все участники этого процесса – локальные заведения, медиа-артисты, декораторы, диджеи, музыканты, строители и волонтеры – объединяются, чтобы организовать большую встречу всех заинтересованных в этой культуре.

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    19 мая

    День Уличной Музыки 2018

    Пейзажная аллея

    Это полноценный музыкальный фестиваль тусовочной весны. В этот день всеми любимую «Пейзажку» заполнит разнообразная музыка, которая будет звучать буквально отовсюду. В программе Дня Уличной Музыки много песен, танцев, веселья и радости. Тут вас будет ждать три музыкальные локации, фуд-корт, зона отдыха и теплый весенний вечер с любимыми друзьями.

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    23-27 мая

    Kyiv Art Fair

    Комплекс Торонто Киев

    С 18 по 27 мая в Киеве пройдет третий международный фестиваль искусства Kyiv Art Week. В его программу входят выставки в двенадцати художественных пространствах и музеях по всему городу, дискуссионная и лекционная программы, кинопоказы, живые выступления музыкантов, а также масштабная пятидневная ярмарка произведений искусств.

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    24 мая

    Презентация клипа от Panivalkova+Morphom и вечеринка на корабле

    причал Гидропарк, корабль «Каштан».

    Это событие – супервечеринка прямо на корабле, которую будет сложно забыть.

    С Гидропарка отплывет суперкорабль, где состоится презентация клипа от группы Panivalkova и Morphom «Суперхіт» и грандиозная вечеринка с атмосферой настоящей диско-эпохи. Перед началом презентации клипа, Панивалькова проведет мастер-класс по body-percussion.

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