Названы лучшие события мая в Киеве

Мероприятия, которые скрасят долгие майские выходные

Подборка наиболее ярких мероприятий мая, которые пройдут в течение мая в украинской столице. Среди них – фестиваль татуировок, форум современного искусства, концерты молодежных групп, а также специальное шоу, посвященное «Евровидению», пишет «Главком». 3-16 мая Фан-зона Евровидения-2018 на Общественном

ГЛАВКОМ



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Концерт

Мероприятия, которые скрасят долгие майские выходные

Подборка наиболее ярких мероприятий мая, которые пройдут в течение мая в украинской столице. Среди них – фестиваль татуировок, форум современного искусства, концерты молодежных групп, а также специальное шоу, посвященное «Евровидению», пишет «Главком».

3-16 мая

Фан-зона Евровидения-2018 на Общественном

«Карандаш»

насыщенная программа мероприятия включает уроки вокала от Лиды тутуолы, лекции Влада Фисуна, мастер-классы по сандхаана-йоге от инструктора Украинской Федерации Йоги Галины Хенсон. Тут будут проходить уроки португальского и английского языка, занятия по джаз-фанку, фламенко и урокам актерского мастерства для детей и взрослых. Гостей фан-зоны ждет выставка костюмов и наград артистов, встречи со звездами украинской эстрады, например, с рок-группой Kozak System.





12 мая

Хвостатый движ

G13 project studio

Это вечеринка организована не только для людей, но и для домашних животных!

Хвостатый движ это место, где любой зверь и его хозяин может провести время весело и с пользой. Тут можно будет приобрести подарки для себя и своего любимца, отдохнуть с друзьями, сделать красивые фото, поучаствовать в конкурсах, получить много полезной информации и просто все вместе очень весело провести время.

12 мая

Концерт Bloom Twins

ТAО Event Hall

Концерт замечательного дуэта украинского происхождения Bloom Twins. Пресса называет их восходящими мировыми звездами. Они уже набрались опыта во время выступлений вместе с легендарными OneRepublic, Duran Duran, LP и Seal. Кстати, только пару лет назад все афиши Киева приглашали нас на их первый сольный концерт. А сейчас Bloom Twins уже многие сравнивают с Lana del Rey, Portishead, The XX и London Grammar. На концерте вас ждут любимые хиты, новые треки и каверы на украинские известные песни.

12 и 13 мая

Closer: Residents Night

Closer

Чему же еще посвятить драгоценную весеннюю ночь с субботы на воскресенье? Зажигательная ночь в клубе Closer способна зарядить настроением и энергией несмотря на то, что танцы начнутся вечером, а закончатся после рассвета. Тут выступят диджеи Roman K, Karine и Borys.

18-20 мая

14-й Международный фестиваль татуировок Tattoo Collection

ВДНХ

Уже 14-й год международный фестиваль Tattoo Collection становится местом встречи художников тату со всего мира, творческой молодежи, ценителей искусства татуировки и тех, кто только хочет познакомиться с этой частью современной культуры. Tattoo Collection — самое масштабное профессиональное мероприятие в Украине, посвященное тату-культуре.

19 мая

Strichka Festival 2018

Closer

Лентоткацкая фабрика имеет возможность консолидировать в своих стенах лучшее от электронной музыки, культуры танцев и культуры вообще. Как хорошо, что раз в год все участники этого процесса – локальные заведения, медиа-артисты, декораторы, диджеи, музыканты, строители и волонтеры – объединяются, чтобы организовать большую встречу всех заинтересованных в этой культуре.

19 мая

День Уличной Музыки 2018

Пейзажная аллея

Это полноценный музыкальный фестиваль тусовочной весны. В этот день всеми любимую «Пейзажку» заполнит разнообразная музыка, которая будет звучать буквально отовсюду. В программе Дня Уличной Музыки много песен, танцев, веселья и радости. Тут вас будет ждать три музыкальные локации, фуд-корт, зона отдыха и теплый весенний вечер с любимыми друзьями.

23-27 мая

Kyiv Art Fair

Комплекс Торонто Киев

С 18 по 27 мая в Киеве пройдет третий международный фестиваль искусства Kyiv Art Week. В его программу входят выставки в двенадцати художественных пространствах и музеях по всему городу, дискуссионная и лекционная программы, кинопоказы, живые выступления музыкантов, а также масштабная пятидневная ярмарка произведений искусств.

24 мая

Презентация клипа от Panivalkova+Morphom и вечеринка на корабле

причал Гидропарк, корабль «Каштан».

Это событие – супервечеринка прямо на корабле, которую будет сложно забыть.

С Гидропарка отплывет суперкорабль, где состоится презентация клипа от группы Panivalkova и Morphom «Суперхіт» и грандиозная вечеринка с атмосферой настоящей диско-эпохи. Перед началом презентации клипа, Панивалькова проведет мастер-класс по body-percussion.