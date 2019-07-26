На Вінниччині розпочався чемпіонат України з велоспорту



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В обласному центрі перекрили дорогу

На Вінниччині 25 липня розпочався відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту. Змагання розраховані на чотири дні. За словами одного з організаторів гонок Костянтина Пастернака, участь в чемпіонаті беруть 140 спортсменів.

У перший день змагань відбулася індивідуальна гонка поблизу села Сосонка Вінницького району. Сьогодні відбудеться групова гонка, що стартує із Європейської площі у Вінниці і фінішує у Павлівці Калинівського району. У суботу у селі Майдан-Чапельський розпочнеться групова гонка.

Гонка-критеріум стартує у неділю, 28 липня, о 10-й годині у Вінниці на проспекті Юності. О 14.33 вона має фінішувати, а о 15-й відбудеться урочисте нагородження спортсменів.

У цьому зв’язку у Вінницькій міськраді попередили про тимчасове перекриття руху на проспекті Юності у неділю з 9.00 до 14.30. Рух буде перекрито на ділянці від вулиці Келецької до музею-садиби М.Пирогова.

Як проходив перший день змагань – у сюжеті журналістів UA:Вінниця: