Українська тріатлоністка стала чемпіонкою Європи після того, як дивом вижила в ДТП



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Валентина Молчанець зробила подвиг лише тим, що повернулася у спорт radiotrek.rv.ua

Історія Валентини Молчанець вражає

Трітлоністка Валентина Молчанець після того, як її ледь не «розчавила» вантажівка на трасі під Рівним – стала чемпіонкою Європи у категорії U 23. А до цього мала ще десять схожих стартів в Україні та Європі.

Дівчина з дитинства займалася плаванням. Тренувалася із чемпіоном Європи і світу з плавання Михайлом Романчуком. А після того як стала майстром спорту України з плавання вирішили змінити профіль - перейшла у тріатлон.

- Знайомі запропонували спробувати щось нове, - каже спортсменка. - Я погодилася. Це було дуже складно, адже заново довелося вчитися їздити на велосипеді. І це не та техніка, якою я володіла до того. Ну, а з бігом якось легше пішли тренування. До речі, у нас немає секції тріатлону в місті. Ми самі собі у групи об’єднувалися і тренувалися. А за останні кілька років занять тріатлоном мені вдалося досягти певних результатів. Можливо вони були б кращими, але завадила травма.

Торік у серпні поблизу ресторанного комплексу «Софія», на трасі Київ-Чоп, Валентина Молчанець потрапила у ДТП. Її ледь не розчавила вантажівка. Водій не побачив дівчину, яка їхала уздовж траси на шосейнику, і збив її. З дороги Валентину забрали водії, які й викликали медиків. У лікарні спортсменці діагностували компресійний перелом хребта.

Для спортсмена такий діагноз – вирок, але Валентина Молчанець не погоджувалась з цим. Дівчина стала на ноги, а менше ніж за рік виборола титул чемпіонки Європи.

- Я знайшла в собі сили й почала підніматися, - згадує Валентина. - Вчилася ходити, це виглядала як у страшних фільмах. Потім я подумала – а що я втрачу, якщо почну тренуватися. Тренер мене підтримав, хоч я дуже боялася, що він від мене відмовиться, прямо після аварії. Але він все ж мене підтримав. І за кілька місяців, у жовтні, я почала пішки ходити на плавання. У басейн 4 км пішки, там кілька кілометрів пропливала, і потім знову 4 км додому. Мені не дозоляли їздити транспортом, просто спокійно можна було ходити. А вже весною я почала підтюпцем бігати.

Дівчина пригадує, як одні лікарі були категоричними у питанні спорту, інші – навпаки підтримали.

- З дозволу одного лікаря я почала ходити у басейн. Тоді, я ризикнула, аби повернутися у великий спорт. Цей лікар просто сказав: «Живи сьогодні». І я взяла на себе таку відповідальність. Батьки досі проти усього цього. Батько з самого початку був противником плавання, потім тріатлону. Мама після аварії взагалі не могла довго підібрати слів, аби пояснити, що їй потрібна здорова дитина. Але вони мене підтримали. Дуже допоміг тренер, який від моменту аварії постійно підтримував зі мною зв’язок. Під час реабілітації зі мною був друг з університету (дівчина дипломований іхтіолог, завершила НУВГП з червоним дипломом – прим.). Мені було морально важко, але і з цим вдалося впоратися завдяки допомозі викладачки з психології, з нашого «водника».

Зараз Валентина Молчанець – у складі збірної України з тріатлону. Нині рівнянка активно готується до чемпіонату Європи у Валенсії (Іспанія).

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