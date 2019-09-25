У Вінниці таксист у власному авто облаштував караоке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Вінниці таксист-переселенець Андрій Турко в автівці облаштував караоке.

Чоловік пропонує пасажирам мікрофон і пісню на вибір. Вартість послуги від цього не змінюється. Таким чином, каже, хоче підняти настрій і собі, і клієнтам. Сам він переїхав із Луганщини 5 років тому, коли розпочалася війна.

Зробити з автівки караоке Андрій вирішив півтора місяці тому. Тоді, каже, до нього сіла дівчина без настрою.

«Я трішки собі підспівував, дивлюсь, вона почала усміхатися. Мені захотілося їй підняти настрій, почав вже голосно співати – вона зреагувала позитивно. Потім попросила ще щось заспівати», – каже Андрій.

Андрію Турко 41 рік, він переселенець з Луганщини. Дім покинув у 2014 році. Каже, що на Луганщині у нього залишилося декілька квартир та бізнес. До Вінниці переїхав з дружиною та 4-ма дітьми. Нині таксує та створює ескізи для вишиванок.

«Вдома лежав дитячий мікрофон, я його взяв, запропонував клієнткам, запитав, чи будуть співати – вони погодились. Включив фонограму і вони почали співати. Це було дійсно класно», – додає Андрій.

В автівці Андрій поставив мікшерний пульт, до нього приєднав мікрофон. Пасажирам на вибір пропонує пісні. У його плей-листі сотні тисяч пісень, купує їх через спеціальний додаток. Ролики зі співочими пасажирами Андрій завантажує на власний YouTube-канал. Перед тим, каже, запитує в них дозволу, але не щодня можна знайти людину, яка готова заспівати на камеру, або ту, яку можна виставити на YouTube-каналі.

Джерело: vinnitsa.info