Вінничанка знімала порно з малолітнім сином та продавала через інтернет



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26-річна мешканка Вінниччини була порноакторкою...

Розуміючи, що на дитячій порнографії зможе заробити значно більше, вона вирішила використати для створення порно власного сина. На той момент хлопчику було всього два роки.

Так, протягом останніх років жінка, використовуючи свого сина створювала відео порнографічного характеру та продавала його на спеціалізованих закритих форумах. Вартість одного такого ролика становилавід 1,5 до 3 тисяч гривень.

Зі слів жінки, таких фото та відео вона продала близько 20-30.

Працівники кіберполіції спільно зі слідчими Деснянського управління столичної поліції, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3, провели обшук у квартирі, де проживала зловмисниця разом з сином. На її комп’ютері правоохоронці виявили велику кількість фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за її участі. Серед них – і файли з малолітнім хлопчиком. Техніку вилучено та направлено на експертизу.

Кримінальне провадження триває за раніше розпочатими кримінальними провадженнями: ч 2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 153(Сексуальне насильство) та ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.





З хлопчиком наразі працюють психологи. Жінку затримано в порядку статті 208 КПК України та оголошено про підозру. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.





Джерело: Vinbazar