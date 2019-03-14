Вінничани просять дозволити рух Соборною у вихідні і свята



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Також мешканці Вінниці просять відкрити вулицю для електромобілів

До Вінницької міської ради зареєстрували петицію, в якій просять дозволити рух Соборною у вихідні і святкові дні та години-пік. Також відкрити вулицю для електромобілів. Петро Маринчук пояснює, що вранці на Магістратській та Князів Коріатовичів утворюються великі затори, це дуже незручно як містян, так і для гостей обласного центру.

«…Оскільки населення міста стрімко зростає, то зростає також і кількість автомобілів у місті (і це без урахування транзитних авто). Щоранку багато автовласників вимушені об'їжджати центр міста вулицями Магістратською та Князів Коріатовичів, через що на зазначених вулицях створюються великі затори.

Питання скасування заборони руху вулицею Соборною привертає все більше уваги містян. Так, нещодавно з'явилася петиція щодо скасування заборони руху по цій ділянці дороги для електомобілів, яка отримала чималу підтримку.

Для того, щоб зробити життя вінничан-автовласників та гостей міста комфортнішим, пропонується внести такі зміни:

Дозволити вільний рух автотранспорту вул. Соборною по святкових та вихідних днях. Дозволити вільний рух автотранспорту вул. Соборною по буднях у години пік, а саме від 8:00 до 9:30 та від 17:30 до 19:00. Дозволити вільний рух автотранспорту від Універмагу до вул. Театральної та від Центрального мосту до спуску на вул. М. Оводова(Староміський міст), на постійній основі або у години пік. Дозволити вільний рух для електромобілів у будь-який час», - зазначено в петиції.

Станом на ранок 14 березня петицію підписали 44 вінничанина.

Джерело: vinnitsa.info