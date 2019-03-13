Пенсіонери масово кинулися оформляти муніципальну картку вінничанина



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Муніципальні картки вінничанина почали видавати з березня

У Вінниці ажіотаж серед пенсіонерів, які бажають оформити муніципальну картку вінничанина. Під стінами будівлі комунального підприємства «Вінницякартсервіс» люди вишиковуються в черги з шостої години ранку. Заповітний документ дозволить безкоштовно користуватися громадським транспортом, коли запрацює електронна система оплати проїзду.

Муніципальні картки вінничанина почали видавати з березня. Першочергово її оформляють пільговикам, для яких процедура безоплатна. Через це люди ринулися до сервісного центру. Загалом, у Вінниці близько 80 тисяч пенсіонерів та людей, які мають право на пільги.

У «Вінницякартсервіс» запевняють, що з 1 квітня картки вінничанина оформлятимуть також у приміщеннях ЖЕКів та через сайт http://et.vn.ua. З травня їх почнуть видавати й іншим вінничанам. Вартість - 60 грн.

Електронна система розрахунку в громадському транспорті, більш відома як е-квиток, запрацює у місті з жовтня. Нагадаємо, наприкінці лютого до Вінниці приїхала перша партія валідаторів, які встановлять у трамваях та тролейбусах.

Джерело: Vinbazar