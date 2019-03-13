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    Пенсіонери масово кинулися оформляти муніципальну картку вінничанина

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    Пенсіонери масово кинулися оформляти муніципальну картку вінничанина

    Муніципальні картки вінничанина почали видавати з березня

    У Вінниці ажіотаж серед пенсіонерів, які бажають оформити муніципальну картку вінничанина. Під стінами будівлі комунального підприємства «Вінницякартсервіс» люди вишиковуються в черги з шостої години ранку. Заповітний документ дозволить безкоштовно користуватися громадським транспортом, коли запрацює електронна система оплати проїзду.  

    Муніципальні картки вінничанина почали видавати з березня. Першочергово її оформляють пільговикам, для яких процедура безоплатна. Через це люди ринулися до сервісного центру. Загалом, у Вінниці близько 80 тисяч пенсіонерів та людей, які мають право на пільги.

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    Пенсіонери масово кинулися оформляти муніципальну картку вінничанина
    Пенсіонери масово кинулися оформляти муніципальну картку вінничанина
    Пенсіонери масово кинулися оформляти муніципальну картку вінничанина
    Пенсіонери масово кинулися оформляти муніципальну картку вінничанина
    Пенсіонери масово кинулися оформляти муніципальну картку вінничанина
    Пенсіонери масово кинулися оформляти муніципальну картку вінничанина

    У «Вінницякартсервіс» запевняють, що з 1 квітня картки вінничанина оформлятимуть також у приміщеннях ЖЕКів та через сайт http://et.vn.ua. З травня їх почнуть видавати й іншим вінничанам. Вартість - 60 грн. 

    Електронна система розрахунку в громадському транспорті, більш відома як е-квиток, запрацює у місті з жовтня. Нагадаємо, наприкінці лютого до Вінниці приїхала перша партія валідаторів, які встановлять у трамваях та тролейбусах. 

    Джерело: Vinbazar

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