Американська компанія виставила на аукціон 15-тонного бойового робота



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компанія продає робота, бо готується до процедури банкрутства

В описі до аукціону зазначається, що робот не новий і потребує проведення основного техобслуговування

Американська компанія MegaBots виставила на аукціон eBay 15-тонного двоярусного бойового робота Eagle Prime у зв’язку з тим, що готується до процедури банкрутства.

Відповідний лот опублікований на сайті eBay. Про процедуру банкрутства повідомив співзасновник фірми Метт Оірлейн.

В описі до аукціону зазначається, що робот не новий і потребує проведення основного техобслуговування. Також не працює його гармата, бо в одному з боїв її використали як таран, але власники Eagle Prime упевнені, що гармату можна відремонтувати.

«Eagle Prime — напевне, один з найбільш боєздатних бойових роботів у світі. Цей 15-тонний робот обладнаний двигуном на 430 кінських сил, які зазвичай зустрічаються у Chevrolet Corvette. Для управління необхідно двоє людей, його висота досягає 3,5 метра у сидячому положенні та 4,8 метра в стоячому», — йдеться у повідомленні.

Зараз найбільша пропозиція за Eagle Prime перевищує 70 тисяч доларів, до завершення аукціону залишилось 7 днів.

Компанію MegaBots створили у 2014 році, її засновники планували влаштовувати бої з гігантськими роботами. У 2016 році бій між роботами MegaBots та гоночними роботами скасували в останній момент через неможливість забезпечити безпеку. Наступного року компанія провела бій між роботами США та Японії, але його не змогли транслювати в прямому ефірі, а запис виявився поганої якості.

Нагадаємо, раніше компанія Boston Dynamics випустила на комерційний ринок одного зі своїх роботів — чотириногого робота Spot.

Також Boston Dynamics показала, що її людиноподібний робот Atlas навчився нових трюків.