Кличко: Технології Smart City, що ми впроваджуємо, поліпшать міські сервіси та зроблять життя мешканців комфортнішим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко Фото: kiev.klichko.org

На думку київського міського голови, технологічність управління впливає і на економічне зростання міста

Технології Smart City допомагають поліпшити якість міських сервісів та зробити життя мешканців столиці більш комфортним. Технологічність управління впливає і на економічне зростання міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на форумі Smart Government Day, що відбувається в швейцарському місті Санкт-Галлен. Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі Віталія Кличка.

«Технології – це засіб, інструмент, що допомагає втілити головну мету, - вирішувати виклики, що постають перед містами, - маленькими чи мегаполісами, - сказав Кличко. - Smart City допомагає, передусім, поліпшити міські сервіси та зробити життя мешканців більш комфортним та безпечним. І я дуже радий, що Київ - першим з українських міст - доєднався до тренду, якому слідують глобальні міста світу. - Впровадження «розумних» технологій та розбудова міської цифрової інфраструктури», - додав він.

Мер Києва, зокрема, представив досягення Києва, як першого українського Smart City. Він зауважив, що вже чотири роки поспіль Kyiv Smart City об’єднує киян, бізнес, міських активістів та владу задля перетворення Києва на інноваційне, цифрове і прогресивне місто. Перш за все, втілені рішення стосуються електронної демократії, прозорого використання міського бюджету, електронних закупівель, безпеки та різноманітних міських сервісів.

«Ми запровадили проект «Відкритий бюджет», що допомагала розробляти німецька компанія SAP. І тепер всі надходження і витрати з міського бюджету- відкриті. Ще один важливий інструмент прозорості міського управління - система електронних закупівель ProZorro. ЇЇ в Україні почали втілювати саме з Києва. І за її допомогою 1,8 тис. структурних підрозділів міста здійснюють закупівлі. За період впровадження системи в столиці ми вже зекономили майже 4 мільярди гривень бюджетних коштів. До речі, за результатами дослідження Transparency International, Київ увійшов до ТОП-6 європейських столиць з 26 міст з найпрозорішим управлінням», - наголосив Кличко.

Також, він зазначив, що в столиці запроваджено електронний документообіг. Вся документація, а також записи про засідання міської ради, комісій, дані про аукціони, закупівлі та багато іншої інформації доступні онлайн. Задля більшої прозорості процесів управління запроваджено інтерактивну мапу міста з відображеними на ній об’єктами комунального майна. А також персоналізовану веб-платформу Kyiv ID, де кожен бажаючий може скористатися міськими сервісами.

Київ активно розвиває і технології Safe City. Так, нещодавно столиця України посіла 49 місце серед 120 міст в рейтингу міст світу з найбільшою кількістю камер відеоспостереження. Загалом у Києві встановлено понад 7 тисяч «розумних» камер - на дорогах і мостах, в публічних місцях, у школах і садочках, на об’єктах соціальної інфраструктури та біля архітектурних пам’яток. Ці відеокамери мають розпізнавальні та аналітичні функції, що дозволяє фіксувати небезпечні ситуації та прогнозувати потенційну небезпеку і запобігати їй. Інформація комплексно аналізується у міському центрі обробки даних – Data Centre. Нею також користуються Національна поліція та Служба безпеки.

Також, за словами Кличка, одним з пріоритетів міста є розвиток технології безготівкових розрахунків. Кияни вже можуть здійснювати розрахунки за допомогою технологій PayPass, Google Pay, Apple Pay, а також безконтактно оплачувати прохід у метро.

Київська підземка стала п’ятою у світі, де почала працювати система безконтактних платежів банківською карткою. Сьогодні місто впроваджує єдиний електронний квиток на всі види муніципального транспорту.

Також цього року впровадили систему екомоніторингу, що оцінює якість повітря. Ці дані доступні онлайн.

Працює в Києві і система Smart Lighting, що автоматично регулює вуличне освітлення з урахуванням часу доби та сонячного світла. Так місту вдається суттєво економити електроенергію.

«Всі ці проекти - це лише початок втілення розумних технологій. Бо ми налаштовані і надалі робити Київ «розумнішим». Адже вже на досвіді бачимо, наскільки ефективним є впровадження інновацій в міське управління. Ми поширюємо свій досвід на інші міста України. А також відкриті для досвіду успішних смарт-міст світу. Особливо у пріоритетних для нас галузях - безпеці, транспорті, е-демократії, освіті, медицині, IT-стартапах, - наголосив Віталій Кличко. - Ми продовжимо втілювати «розумні» технології задля розвитку нашого міста. Щоб Київ ставав технологічною, комфортною і успішною європейською столицею. Щоб в місто приходили нові інвестиції, нові ідеї і проекти», - підкреслив Віталій Кличко.

Форум Smart Government Day відбувається в швейцарському місті Санкт-Галлен. Там зібралися муніципальні лідери, політики, експерти з «розумного» урбаністичного управління, представники бізнесу і науки з різних країн. На форумі обговорять виклики, що стоять перед сучасними містами. Зокрема, йтиметься про гнучке управління, інноваційні моделі фінансування, кібербезпеку, нові послуги, орієнтовані на мешканців міст, про довіру до використання штучного інтелекту.