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    Технології

    Apple і Google сьомий рік поспіль очолили список найдорожчих брендів у світі

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    Вартість бренду Apple підвищилася за рік на&nbsp;9% - до $234,24 млрд. Google подорожчав на&nbsp;8% - до $167,71 млрд. - Apple і Google сьомий рік поспіль очолили список найдорожчих брендів у світі
    Вартість бренду Apple підвищилася за рік на 9% - до $234,24 млрд. Google подорожчав на 8% - до $167,71 млрд.

    У топ-10 найдорожчих брендів увійшов Disney, а Facebook опустився з 9-го на 14-е місце

    Найбільш дорогими світовими брендами протягом семи років поспіль залишаються Apple і Google.

    Про це свідчать дані щорічного дослідження Interbrand Corp за 2019 рік.

    Вартість бренду Apple підвищилася за рік на 9% - до $234,24 млрд. Google подорожчав на 8% - до $167,71 млрд.

    З третього по восьмий рядок рейтингу розташувалися компанії, які обіймали ці ж позиції і рік тому.

    «Бронза» у Amazon, вартість цього бренду за рік виросла на 24% - до $125,26 млрд.

    За ним слідують Microsoft (+17%, $108,85 млрд), Coca-Cola (-4%, $63,36 млрд), Samsung (+2%, $61,1 млрд), Toyota (+5%, $56,25 млрд), Mercedes-Benz (+5%, $50,83 млрд).

    У десятку також увійшли: McDonald’s (+4%, $45,36 млрд) і Disney, що піднявся з 14-го місця (+11%, до $44,35 млрд).

    Facebook опустився на 14-е місце з 9-го (-12%, $39,86 млрд).

    Найбільш швидкі темпи зростання вартості бренду показала Mastercard (+25%, $9,43 млрд). Це дозволило платіжній системі піднятися до 62-ї позиції з 70-ї роком раніше.

    У число нових учасників рейтингу увійшли Uber (87-е місце, $5,71 млрд) і LinkedIn (98-е місце, $4,84 млрд).

    Сукупна вартість брендів компаній з топ-100 оцінюється зараз в $2,13 трлн, що на 5,7% перевищує показник за 2018 рік.

    Interbrand враховує у своїх розрахунках фінансові результати компаній, вплив брендів на рішення споживачів про покупках і здатність компаній забезпечити доходи. Топ-100 найдорожчих брендів світу публікується вже 20 років. У 2001 році, при першій публікації рейтингу, загальна вартість брендів з топ-100 становила $988 млрд.

    За ці роки 31 компанія, яка була в першому рейтингу, залишилася в ньому і зараз, а 137 брендів покинули список. У десятці лідерів незмінно залишаються Coca-Cola і Microsoft.

    Раніше повідомлялося, що згідно з рейтингом Global Top 100, який публікує PwC, найбільшої публічною компанією за розміром ринкової капіталізації стала Microsoft, що перервала семирічні домінування Apple.

    Google Uber Facebook Apple Amazon Microsoft MasterCard
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