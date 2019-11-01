Астронавти у космосі займуться випіканням коржиків



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Екіпаж МКС вже приготував заморожене печиво, що лише потрібно спекти у новій пічці

Електропічку під назвою Zero G Oven доставлять найближчим часом на МКС за допомогою капсули Northrop Grumman Cygnus

Астронавти на Міжнародній космічній станції найближчим часом найближчим часом зможуть пекти на орбіті власні пироги. Електропічка під назвою Zero G Oven доставлять найближчим часом на МКС за допомогою капсули Northrop Grumman Cygnus.

Як пише Daily Star, її запуск запланований на цю суботу.

Нова електропічка буде здатна нагріватися до 177 градусів за Цельсієм. Тож космічні мандрівники зможуть насолоджуватися більш різноманітним меню, особливо в довготривалих місіях.



Нова піч оснащена спеціальною ізоляцією й механізмами вентиляції, щоб вона могла ефективно працювати в контрольованому середовищі МКС.

Її встановлять в експериментальному модулі Kibo, що належить Японії.

Вчені NASA провели низку оцінок безпечності приладу. Космічна піч не може працювати на будь-якому паливі, адже для цього потрібна гравітація. Тому Zero G Oven працює на електричних нагрівальних елементах. Фактично, це величезний тостер.

В екіпажу МКС вже є пакунки із замороженим печивом, що лише потрібно спекти у новій пічці. Коли прилад і заготовки зустрінуться на орбіті, з’явиться перша в історії космічна випічка. І це не жарти. Три коржика будуть відправлені на Землю для аналізу.