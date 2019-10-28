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    Технології

    NASA зробило знімок Сонця в стилі гелловінського палаючого «Джека-ліхтаря»

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    Активні області на цьому зображенні виглядають яскравіше, тому що це вони випромінюють більше світла та енергії - NASA зробило знімок Сонця в стилі гелловінського палаючого «Джека-ліхтаря»
    Активні області на цьому зображенні виглядають яскравіше, тому що це вони випромінюють більше світла та енергії

    Фотографія була зроблена 8 жовтня 2014 року супутником Solar Dynamics Observatory

    Американська аерокосмічна агенція опублікувала новий знімок Сонця, на якому зірка виглядає як гарбуз на Гелловін.

    Фотографія була зроблена 8 жовтня 2014 року супутником Solar Dynamics Observatory.

    На світлині Сонце нагадує палаючого «Джека-ліхтаря».

    Спалахи, які видно, є ультрафіолетовим світлом від активних областей.

    «Активні області на цьому зображенні виглядають яскравіше, тому що це вони випромінюють більше світла та енергії. Вони є маркерами інтенсивного і складного набору магнітних полів, що знаходяться в атмосфері Сонця, короні. Це зображення поєднує в собі два набори екстремальних ультрафіолетових довжин хвиль», - йдеться в заяві агенції.

    Ці два набори пофарбували в жовтий і помаранчевий кольори, щоб образ Сонця став подібним до стилю Гелловіну.

    технології космос NASA
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