NASA зробило знімок Сонця в стилі гелловінського палаючого «Джека-ліхтаря»



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Активні області на цьому зображенні виглядають яскравіше, тому що це вони випромінюють більше світла та енергії

Фотографія була зроблена 8 жовтня 2014 року супутником Solar Dynamics Observatory

Американська аерокосмічна агенція опублікувала новий знімок Сонця, на якому зірка виглядає як гарбуз на Гелловін.

Фотографія була зроблена 8 жовтня 2014 року супутником Solar Dynamics Observatory.

На світлині Сонце нагадує палаючого «Джека-ліхтаря».

Спалахи, які видно, є ультрафіолетовим світлом від активних областей.

«Активні області на цьому зображенні виглядають яскравіше, тому що це вони випромінюють більше світла та енергії. Вони є маркерами інтенсивного і складного набору магнітних полів, що знаходяться в атмосфері Сонця, короні. Це зображення поєднує в собі два набори екстремальних ультрафіолетових довжин хвиль», - йдеться в заяві агенції.

Ці два набори пофарбували в жовтий і помаранчевий кольори, щоб образ Сонця став подібним до стилю Гелловіну.