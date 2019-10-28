NASA зробило знімок Сонця в стилі гелловінського палаючого «Джека-ліхтаря»
Фотографія була зроблена 8 жовтня 2014 року супутником Solar Dynamics Observatory
Американська аерокосмічна агенція опублікувала новий знімок Сонця, на якому зірка виглядає як гарбуз на Гелловін.
Фотографія була зроблена 8 жовтня 2014 року супутником Solar Dynamics Observatory.
На світлині Сонце нагадує палаючого «Джека-ліхтаря».
Спалахи, які видно, є ультрафіолетовим світлом від активних областей.
«Активні області на цьому зображенні виглядають яскравіше, тому що це вони випромінюють більше світла та енергії. Вони є маркерами інтенсивного і складного набору магнітних полів, що знаходяться в атмосфері Сонця, короні. Це зображення поєднує в собі два набори екстремальних ультрафіолетових довжин хвиль», - йдеться в заяві агенції.
Ці два набори пофарбували в жовтий і помаранчевий кольори, щоб образ Сонця став подібним до стилю Гелловіну.