Астроном-аматор зафіксував вхід метеорита в атмосферу Юпітера

Астероїд увійшов минулої середи в атмосферу Юпітера

Фотографію, що відобразила спалах в районі Південного екваторіального поясу Юпітера, вдалося зробити астроному-аматору Етану Чеппелу. Він розмістив на своєму сайті фотографії планети-гіганта, на яких в нижній лівій частині диска Юпітера видно невелику світлу точку.

Про це повідомив портал Space.com.

Сам знімок був зроблений в 00:07 за часом східного узбережжя США (7:07 Київ) 7 серпня.

Як зазначив з цього приводу інтернет-портал, на Юпітер, що володіє потужним гравітаційним полем, метеорити падають досить часто: за оцінками астрономів, небесні тіла діаметром від 5 до 20 метрів входять в атмосферу Юпітера до п’яти разів на місяць, проте сфотографувати цю подію вдається досить рідко.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8