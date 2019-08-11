  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Астроном-аматор зафіксував вхід метеорита в атмосферу Юпітера

    • Розсилка
    <p>Юпітер &ndash; найбільша планета Сонячної системи</p> - Астроном-аматор зафіксував вхід метеорита в атмосферу Юпітера

    Юпітер – найбільша планета Сонячної системи

    Астероїд увійшов минулої середи в атмосферу Юпітера

    Фотографію, що відобразила спалах в районі Південного екваторіального поясу Юпітера, вдалося зробити астроному-аматору Етану Чеппелу. Він розмістив на своєму сайті фотографії планети-гіганта, на яких в нижній лівій частині диска Юпітера видно невелику світлу точку.

    Про це повідомив портал Space.com.

    Сам знімок був зроблений в 00:07 за часом східного узбережжя США (7:07 Київ) 7 серпня.

    Як зазначив з цього приводу інтернет-портал, на Юпітер, що володіє потужним гравітаційним полем, метеорити падають досить часто: за оцінками астрономів, небесні тіла діаметром від 5 до 20 метрів входять в атмосферу Юпітера до п’яти разів на місяць, проте сфотографувати цю подію вдається досить рідко.

    Читайте також

    Юпітер – найбільша планета Сонячної системи, вона віддалена від Сонця на 778 млн км. Маса Юпітера в два з половиною рази перевищує сумарну масу всіх планет Сонячної системи і в 317 разів перевищує масу Землі. Зовнішні шари атмосфери Юпітера складаються з двох основних компонентів – водню і гелію.

    Читайте також
    наука
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ