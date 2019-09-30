Facebook створив віртуальний світ, де можна стати 3D-аватаром
Facebook планує розпочати закрите бета-тестування платформи на початку 2020 рокуFacebook планує створити нову платформу Horizon — це віртуальний світ, де можна стати 3D-аватаром.
Компанія анонсувала новий сервіс на конференції Oculus Connect 6.
У віртуальному світі гравці зможуть створювати свої віртуальні аватари та переміщатися між різними районами через спеціальні портали telepods.
На платформі можна буде дивитися фільми зі своїми друзями та грати з декількома гравцями одночасно.
Також в інтерфейсі Horizon передбачена спеціальна кнопка з намальованим щитом, якщо його натиснути, то вона перекине гравця у спеціальний приватний безпечний простір, паралельний до Horizon.
Межі цього простору люди будуть визначати самі.
Зазначається, що Facebook планує розпочати закрите бета-тестування платформи на початку 2020 року.