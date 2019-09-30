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    Технології

    Facebook створив віртуальний світ, де можна стати 3D-аватаром

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    Facebook створив віртуальний світ, де можна стати 3D-аватаром

    Facebook планує розпочати закрите бета-тестування платформи на початку 2020 року

    Facebook планує створити нову платформу Horizon — це віртуальний світ, де можна стати 3D-аватаром.
    Компанія анонсувала новий сервіс на конференції Oculus Connect 6.

    У віртуальному світі гравці зможуть створювати свої віртуальні аватари та переміщатися між різними районами через спеціальні портали telepods.

    На платформі можна буде дивитися фільми зі своїми друзями та грати з декількома гравцями одночасно.

    Також в інтерфейсі Horizon передбачена спеціальна кнопка з намальованим щитом, якщо його натиснути, то вона перекине гравця у спеціальний приватний безпечний простір, паралельний до Horizon.

    Межі цього простору люди будуть визначати самі.

    Зазначається, що Facebook планує розпочати закрите бета-тестування платформи на початку 2020 року.

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