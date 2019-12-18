Гончарук обіцяє електронні учнівські та студентські квитки вже наступного року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Електронні документи будуть підтвердженням статусу студента/учня та його прав на пільги

Скористатися елктронними квитками можна буде через мобільний додаток «Дія»

Прем'єрміністр Олексій Гончарук оголосив про запровадження електронних учнівських та студентських квитків вже наступного року.

Таке рішення ухвалив Кабмін, написав Гончарук у Telegram.

За його словами, скористатися електронними квитками можна буде в 2020-2021 році через мобільний додаток «Дія».

«Мобільний додаток «Дія» вже працює з понеділка, 16 грудня, в бета-версії. Електронні документи будуть підтвердженням статусу студента/учня та його прав на пільги. Паперові документи теж будуть діяти», - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні почали тестувати «водійські права у смартфоні». Зокрема, цього тижня стартував період бета-тестування мобільного додатку «Дія», на сьогодні кількість зареєстрованих у ньому водіїв складає понад 58 тис. осіб.