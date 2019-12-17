Google Maps відзняли 98% території, де проживають люди



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Сервіс Google Maps щомісяця відвідують понад 1 мільярд користувачів

У компанії заявляють, що мають зображення понад 16 мільйонів кілометрів знімків Street View

Американська компанія Google заявляє, що власний проєкт з перегляду вулиць Street View містить зображення понад 16 мільйонів кілометрів знімків.

Про це повідомляє Cnet.

«Компанія зробила понад 16 мільйонів кілометрів знімків Street View. У Google заявляють, що така відстань дорівнює об'їзду Землі у понад 400 разів», - йдеться у повідомленні.

У Google також додали, що сервіс Google Earth має 58 мільйонів квадратних кілометрів супутникових знімків, що дорівнює 98% охопленню території, де проживають люди.

Зазначається, що сервіс Google Maps щомісяця відвідують понад 1 мільярд користувачів, і він є одним із найпопулярніших сервісів американської компанії.

Як нагадує портал, Google Street View був розроблений у 2004 році. Головною метою сервісу було зробити 360-градусну картинку світу, на якій повинні бути зображені не тільки вулиці й автомагістралі, але й невеликі прохідні алейки та гірські хребти.