Google відмовиться від тригер-фрази «Окей, Google»

Користувачеві вже не потрібно буде кожен раз вимовляти «Окей, Google», щоб взаємодіяти з Google Assistant.

Швидкі фрази вже доступні на смартфонах Google Pixel 3 XL

Компанія Google працює над швидкими фразами для фірмового голосового помічника, повідомляє портал GSMArena.

Завдяки впровадженню швидких фраз користувачеві не потрібно буде кожен раз вимовляти «Окей, Google», щоб взаємодіяти з Google Assistant.

За даними порталу, швидкі фрази вже доступні на смартфонах Google Pixel 3 XL зі встановленою бета-версією Android 12 і додатком Google останньої версії.

Для використання функції «Швидкі фрази» користувачеві необхідно самостійно включити її в налаштуваннях помічника.

Фото: XDA-Developers

Якщо функція активована, голосовий асистент буде прислухатися до всього, що говорить користувач під час конкретних дій. Наприклад, коли спрацьовує будильник, помічник буде чекати команду «Стоп» або «Відкласти», а на вхідний дзвінок можна відреагувати фразою «Відповісти» або «Відхилити».