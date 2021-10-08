Google відмовиться від тригер-фрази «Окей, Google»
Швидкі фрази вже доступні на смартфонах Google Pixel 3 XL
Компанія Google працює над швидкими фразами для фірмового голосового помічника, повідомляє портал GSMArena.
Завдяки впровадженню швидких фраз користувачеві не потрібно буде кожен раз вимовляти «Окей, Google», щоб взаємодіяти з Google Assistant.
За даними порталу, швидкі фрази вже доступні на смартфонах Google Pixel 3 XL зі встановленою бета-версією Android 12 і додатком Google останньої версії.
Для використання функції «Швидкі фрази» користувачеві необхідно самостійно включити її в налаштуваннях помічника.
Якщо функція активована, голосовий асистент буде прислухатися до всього, що говорить користувач під час конкретних дій. Наприклад, коли спрацьовує будильник, помічник буде чекати команду «Стоп» або «Відкласти», а на вхідний дзвінок можна відреагувати фразою «Відповісти» або «Відхилити».