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    Google відмовиться від тригер-фрази «Окей, Google»

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    Користувачеві вже не потрібно буде кожен раз вимовляти &laquo;Окей, Google&raquo;, щоб взаємодіяти з Google Assistant. - Google відмовиться від тригер-фрази «Окей, Google»
    Користувачеві вже не потрібно буде кожен раз вимовляти «Окей, Google», щоб взаємодіяти з Google Assistant.
    Фото: Depositphotos

    Швидкі фрази вже доступні на смартфонах Google Pixel 3 XL

    Компанія Google працює над швидкими фразами для фірмового голосового помічника, повідомляє портал GSMArena.

    Завдяки впровадженню швидких фраз користувачеві не потрібно буде кожен раз вимовляти «Окей, Google», щоб взаємодіяти з Google Assistant.

    За даними порталу, швидкі фрази вже доступні на смартфонах Google Pixel 3 XL зі встановленою бета-версією Android 12 і додатком Google останньої версії.

    Для використання функції «Швидкі фрази» користувачеві необхідно самостійно включити її в налаштуваннях помічника.

    Фото: XDA-Developers
    Фото: XDA-Developers

    Якщо функція активована, голосовий асистент буде прислухатися до всього, що говорить користувач під час конкретних дій. Наприклад, коли спрацьовує будильник, помічник буде чекати команду «Стоп» або «Відкласти», а на вхідний дзвінок можна відреагувати фразою «Відповісти» або «Відхилити».

    Теги: Google час Android Pixel
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    Google відмовиться від тригер-фрази «Окей, Google»