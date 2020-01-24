Google збільшила строк підтримки ноутбуків з Chrome OS



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Оновлення для Chrome OS будуть отримувати ноутбуки, що вийшли у 2020 році

Пристрої будуть отримувати оновлення протягом 8 років

Ноутбуки з Chrome OS дуже популярні на ринку освітніх послуг. І для таких пристроїв Google використовує досить непомітний й ненав'язливий процес оновлення. Однак автоматичні оновлення для Chrome OS не вічні, тому за кілька років обладнання може застаріти. Про це повідомляє портал ITC.ua.

«Щоб розв'язати цю проблему, Google розширила підтримку автоматичних оновлень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оновлення пристроїв Chromebook регулюється політикою Google Automatic Update. При первинному виході Chrome OS ця політика передбачала розсилку автоматичних оновлень протягом 3 років. З часом пошуковий гігант розширив термін підтримки до 6 років, а тепер, після чергового розширення, пристрої будуть отримувати оновлення вже протягом 8 років.

«Однак це зміна політики поширюватиметься лише на нові пристрої, що вийшли у 2020 році. Існуючі на ринку моделі не потрапляють під дію розширеного терміну отримання оновлень. В результаті пристрої Lenovo 500e та Acer Chromebook 712, які виходять цього року, отримуватимуть оновлення аж до 2028 року», - підкреслює видання.

Google також реалізувала деякі інші покращення для пристроїв Chromebook, що використовуються в навчальному процесі. Так, пропонуються покращення в консолі адміністратора, включаючи швидше завантаження і нові функції.

Наприклад, сторінка «Пристрою» дозволяє IT-адміністраторам бачити дату закінчення автоматичного оновлення для пристроїв в організації. Разом з тим, щоб забезпечити підтримку цього розширеного періоду оновлень і нових функцій, Google збільшує ціну програми Chrome Education Upgrade з $30 до $38.

