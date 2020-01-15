Google Maps допоможе побачити померлих родичів



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Одна з користувачок Google Maps повідомила, що знайшла світлину свого улюбленого дідуся, який вже помер, заховану в функції перегляду вулиць

Багато людей почали використовувати додаток для пошуку зображень близьких людей, яких більше немає з ними

Google Maps допомагає людям знайти зображення своїх померлих родичів. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що на сьогодні багато людей почали використовувати додаток для пошуку фотографій близьких людей, яких більше немає з ними.

За повідомленням CNN, це почалося після того, як користувач Twitter Леслі Барраза (@yajairalyb) розмістила коротке відео, що показує, як вона знайшла світлину свого улюбленого дідуся, заховану в функції перегляду вулиць Google Maps.

«Мій дідусь помер кілька років тому. Ми не попрощалися з ним. Вчора ми дізналися, що Google Maps знімав його ферму, і, коли ми «пройшли» по ним, то в кінці дороги побачили мого дідуся», - написала дівчина.

У виданні пишуть, що Барраза не знала, що її твіт про те, як Google Street View допоміг їй ще раз побачити дідуся, стане початком чогось більшого. Багато користувачів Twitter пишуть, як додаток допомагає згадати гарні часи зі своїми близькими, які покинули цей світ.

Також ЗМІ інформує, що Google Maps допоможе мандрівникам планувати свої поїздки за різними напрямками, знаходить дорогу для тих, хто заблукав і багато іншого. Сервіс в основному робить те, що карти робили для шукачів пригод в минулі століття: допомагає дістатися туди, де люди хочуть бути.

А тепер Google Maps допомагає людям робити більше, ніж просто ходити по різним локаціях.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Google Maps відзняли 98% території, де проживають люди.