Google випустив програми для боротьби з залежністю від смартфонів



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Додатки Activity Bubbles і Screen Stopwatch – «живі» шпалери, що показують, скільки часу на день користувач провів за телефоном

Конверт Envelope тимчасово перетворить ваш телефон на більш простий пристрій і допоможе відпочити від цифрового світу

Американська компанія Google випустила три нові додатки в рамках проєкту боротьби із залежністю від смартфонів «Цифрове благополуччя».

Про це пише видання Android Police.

Зокрема, серед них є конверт Envelope, що тимчасово перетворює ваш телефон на більш простий пристрій, допомагаючи вам відпочити від цифрового світу.

Для початку користувачі повинні роздрукувати PDF-файл, наданий додатком, і згорнути його в форму конверта. Потім власник кладе телефон в конверт і використовує його через папір, маючи доступ тільки до дзвінків і набору номера. При цьому поки підтримується тільки модель Pixel 3a.

Оскільки смартфон заклеєний всередині конверта, користувачеві доведеться рвати його кожен раз, щоб подивитися на екран. Необхідність друкувати і клеїти новий конверт після цього повинна стримувати людей від частого звернення до екрану смартфона.

Також компанія запустила дві цифрових програми: Activity Bubbles і Screen Stopwatch. Обидва сервіси призначені для відстеження активності користувача.

Activity Bubbles поміщає на шпалери смартфона бульбашки кожен раз, коли ви ним користуєтеся. Чим більше часу в смартфоні - тим більше таких бульбашок, тобто відміток. А Screen Stopwatch — динамічні шпалери зі звітом часу, проведеного в смартфоні.