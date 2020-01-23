  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Google випустив програми для боротьби з залежністю від смартфонів

    • Розсилка
    Додатки Activity Bubbles і Screen Stopwatch &ndash; &laquo;живі&raquo; шпалери, що показують, скільки часу на день користувач провів за телефоном - Google випустив програми для боротьби з залежністю від смартфонів
    Додатки Activity Bubbles і Screen Stopwatch – «живі» шпалери, що показують, скільки часу на день користувач провів за телефоном

    Конверт Envelope тимчасово перетворить ваш телефон на більш простий пристрій і допоможе відпочити від цифрового світу

    Американська компанія Google випустила три нові додатки в рамках проєкту боротьби із залежністю від смартфонів «Цифрове благополуччя».

    Про це пише видання  Android Police.

    Зокрема, серед них є конверт Envelope, що тимчасово перетворює ваш телефон на більш простий  пристрій, допомагаючи вам відпочити від цифрового світу.

    Для початку користувачі повинні роздрукувати PDF-файл, наданий додатком, і згорнути його в форму конверта. Потім власник кладе телефон в конверт і використовує його через папір, маючи доступ тільки до дзвінків і набору номера. При цьому поки підтримується тільки модель Pixel 3a.

    Оскільки смартфон заклеєний всередині конверта, користувачеві доведеться рвати його кожен раз, щоб подивитися на екран. Необхідність друкувати і клеїти новий конверт після цього повинна стримувати людей від частого звернення до екрану смартфона.

    Також компанія запустила дві цифрових програми: Activity Bubbles і Screen Stopwatch. Обидва сервіси призначені для відстеження активності користувача.

    Activity Bubbles поміщає на шпалери смартфона бульбашки кожен раз, коли ви ним користуєтеся. Чим більше часу в смартфоні - тим більше таких бульбашок, тобто відміток. А Screen Stopwatch — динамічні шпалери зі звітом часу, проведеного в смартфоні.

    здоров'я Google телефон смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ