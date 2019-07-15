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    Технології

    Індія перенесла старт місії на Місяць за годину до польоту

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    <p>Станція загальною вагою понад 3,8 тонни складається з орбітального модуля, посадкового модуля і місяцеходу</p> - Індія перенесла старт місії на Місяць за годину до польоту

    Станція загальною вагою понад 3,8 тонни складається з орбітального модуля, посадкового модуля і місяцеходу

    Індія має намір стати четвертою країною світу після США, Росії та КНР, яка змогла здійснити м'який посадку на супутник Землі

    Індія відклала на невизначений термін старт місії  «Чандраян-2» до Місяця за 56 хвилин до старту з космодрому на острові Шріхарікота в Бенгальській затоці.

    Про це повідомила індійська організація космічних досліджень (ISRO).

    Зазначається, що старт відкладений з технічних причин. Нова дата запуску буде оголошена пізніше.

    «Технічна несправність була виявлена в ракеті-носії за 56 хвилин до старту. В якості серйозної запобіжні заходи запуск «Чандраян-2» на сьогодні скасований. Про переглянуту дату запуску буде оголошено пізніше», - повідомляється на сторінці ISRO в Twitter.

    Станцію планувалося вивести в космос за допомогою індійської ракети-носія GSLV Mk III в понеділок вночі за київським часом. Очікувалося, що «Чандраян-2» досягне Місяця 6-7 вересня. Індія має намір стати четвертою країною світу після США, Росії та КНР, яка змогла здійснити м'який посадку на супутник Землі.

    Станція загальною вагою понад 3,8 тонни складається з орбітального модуля, посадкового модуля і місяцеходу. Згідно з проектом ISRO, посадковий модуль повинен сісти в районі Південного полюса Місяця, який раніше ніхто не досліджував

    До слова, NASA показало легендарний апарат Curiosity з орбіти Марса.

    Також повідомлялося, що NASA збирається відправити безпілотник на супутник Сатурна.

    Індія технології космос
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