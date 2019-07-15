Індія перенесла старт місії на Місяць за годину до польоту



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Станція загальною вагою понад 3,8 тонни складається з орбітального модуля, посадкового модуля і місяцеходу

Індія має намір стати четвертою країною світу після США, Росії та КНР, яка змогла здійснити м'який посадку на супутник Землі

Індія відклала на невизначений термін старт місії «Чандраян-2» до Місяця за 56 хвилин до старту з космодрому на острові Шріхарікота в Бенгальській затоці.

Про це повідомила індійська організація космічних досліджень (ISRO).

Зазначається, що старт відкладений з технічних причин. Нова дата запуску буде оголошена пізніше.

«Технічна несправність була виявлена в ракеті-носії за 56 хвилин до старту. В якості серйозної запобіжні заходи запуск «Чандраян-2» на сьогодні скасований. Про переглянуту дату запуску буде оголошено пізніше», - повідомляється на сторінці ISRO в Twitter.

Станцію планувалося вивести в космос за допомогою індійської ракети-носія GSLV Mk III в понеділок вночі за київським часом. Очікувалося, що «Чандраян-2» досягне Місяця 6-7 вересня. Індія має намір стати четвертою країною світу після США, Росії та КНР, яка змогла здійснити м'який посадку на супутник Землі.

Станція загальною вагою понад 3,8 тонни складається з орбітального модуля, посадкового модуля і місяцеходу. Згідно з проектом ISRO, посадковий модуль повинен сісти в районі Південного полюса Місяця, який раніше ніхто не досліджував

До слова, NASA показало легендарний апарат Curiosity з орбіти Марса.

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