NASA показало легендарний апарат Curiosity з орбіти Марса



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На знімку марсохід виглядає маленькою крапкою

Curiosity потрапив у кадр в момент дослідження Лісової затоки на глинистій території гори Еоліди у кратері Гейл

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) виклало на свою сторінку у Twitter фотографію марсохода Curiosity на поверхні Червоної планети.

Знімок був зроблений за допомогою камери HiRISE, встановленої на апараті Mars Reconnaissance Orbiter. Фотографію зробили з орбітальної станції ще 31 травня цього року.

На знімку марсохід виглядає маленькою крапкою. Curiosity потрапив у кадр в момент дослідження Лісової затоки на глинистій території гори Еоліди у кратері Гейл.

Раніше космічна агенція NASA опублікувала на своєму сайті панорамне відео Марса, зроблене американським марсоходом Curiosity.

До слова, NASA збирається відправити безпілотник на супутник Сатурна.