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    Технології

    NASA показало легендарний апарат Curiosity з орбіти Марса

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    <p>На знімку марсохід виглядає маленькою крапкою</p> - NASA показало легендарний апарат Curiosity з орбіти Марса

    На знімку марсохід виглядає маленькою крапкою

    Curiosity потрапив у кадр в момент дослідження Лісової затоки на глинистій території гори Еоліди у кратері Гейл

    Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) виклало на свою сторінку у Twitter фотографію марсохода Curiosity на поверхні Червоної планети.

    Знімок був зроблений за допомогою камери HiRISE, встановленої на апараті Mars Reconnaissance Orbiter. Фотографію зробили з орбітальної станції ще 31 травня цього року.

    На знімку марсохід виглядає маленькою крапкою. Curiosity потрапив у кадр в момент дослідження Лісової затоки на глинистій території гори Еоліди у кратері Гейл.

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    Раніше космічна агенція NASA опублікувала на своєму сайті панорамне відео Марса, зроблене американським марсоходом Curiosity.

    До слова, NASA збирається відправити безпілотник на супутник Сатурна.

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