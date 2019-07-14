NASA показало легендарний апарат Curiosity з орбіти Марса
На знімку марсохід виглядає маленькою крапкою
Curiosity потрапив у кадр в момент дослідження Лісової затоки на глинистій території гори Еоліди у кратері Гейл
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) виклало на свою сторінку у Twitter фотографію марсохода Curiosity на поверхні Червоної планети.
Знімок був зроблений за допомогою камери HiRISE, встановленої на апараті Mars Reconnaissance Orbiter. Фотографію зробили з орбітальної станції ще 31 травня цього року.
На знімку марсохід виглядає маленькою крапкою. Curiosity потрапив у кадр в момент дослідження Лісової затоки на глинистій території гори Еоліди у кратері Гейл.
Раніше космічна агенція NASA опублікувала на своєму сайті панорамне відео Марса, зроблене американським марсоходом Curiosity.
До слова, NASA збирається відправити безпілотник на супутник Сатурна.