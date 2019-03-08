Космічний корабель з манекеном на борту повертається на Землю



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Корабель Crew Dragon успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції Фото: Florida Today

Crew Dragon успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції

Корабель Crew Dragon успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції о 9:32 за Київським часом. Для цього йому знадобилося всього декілька хвилин, повідомляє CNN.

Під оплески співробітників Аерокосмічного агентства США корабель, створений компанією SpaceX Ілона Маска, плавно відчалив від МКС і почав зворотний шлях. Процес відстиковки від МКС транслювали разом з включеннями з центру управління місіями NASA. Crew Dragon повертає на Землю одягнений в скафандр манекен Ріплі, його так назвали на честь героїні фільмів «Чужі».

Через 4 з половиною години корабель повинен зійти з орбіти. Якщо все пройде штатно то ще приблизно через годину він плавно сяде на поверхню Атлантичного океану, неподалік від східного узбережжя штату Флорида. Потім його піднімуть на спеціальне рятувальне судно. На МКС Crew Dragon провів 5 днів. Це тестовий політ. Компанія SpaceX надалі має намір використовувати корабель для відправки астронавтів на МКС. Перший пілотований політ планується на липень.



США 8 років тому завершили програму польотів космічних кораблів багаторазового використання Space Shuttle і з тих пір астронавтів доставляють на МКС російські кораблі «Союз». Але в разі успішного завершення польоту Crew Dragon у США буде свій пілотований корабель.

Як повідомляв «Главком», Crew Dragon було виведено в космос ракетою Falcon 9 виробництва компанії SpaceX напередодні.

Crew Dragon призначений для доставки та повернення екіпажів астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Цього разу його «пасажиром» був манекен в скафандрі. Корабель також доставить вантаж на орбітальну лабораторію на МКС.

Поряд із запуском у космос корабля, SpaceX змогла повернути за Землю перший ступінь ракети Falcon 9. Вона успішно приземлилася на спеціальній платформі.