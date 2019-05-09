Київський блогер потролив організаторів «Безсмертного полку»
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Розсилка
Блогер прийшов на акцію із плакатом російської порнозірки
Столичний блогер Денис Антіпов прийшов на акцію «Безсмертний полк» із плакатом, стилізованим під фотографію 60-річної давнини, на якому зображена російська порнозірка Саша Грей. Підпис під фото – «Олександра Сірко – вчителька, санітарка, героїня кінохроніки».
Відповідне фото розмістив у себе на сторінці у Facebook нардеп Борислав Береза. «Це вдалий тролінг кремлівської технології від справжнього ветерана війни за Незалежність України проти російської орди Denys Antipov (Дениса Антіпова). І сумно від того, що люди погоджуються бути пішки в іграх Кремля і реалізовувати «безсмертні полки», які задумані, як технологія ворожнечі, а не як зразок пам'яті до заслуг ветеранів Другої Світової.
Як повідомлялось, нардепи з «Опозиціного блоку», позафракційні проросійські парлмаментарі та екс-нардепи від Партії регіонів прийшли на акцію.
Як повідомлялось, на День Перемоги у Києві заплановано одразу чотири масові ходи Наймасовішу ходу, за даними КМДА, наразі планує ГО «Інститут правової політики» Олени Бережної, матері загиблої екс-парламентарки Ірини Бережної, під назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», що є українським аналогом російської акції «Бессмертный полк». Заявлена кількість учасників у ній – 180 тисяч осіб.
Втім, перед початком акції «Безсмертний полк» була затримана мати загиблої екс-нардепа «Партії регіонів» Олена Бережна. Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу в футболці в кольорах георгіївської стрічки. Як відомо, законодавство України прирівнює її до символіки тоталітарних режимів. Публічна демонстрація таких знаків передбачає адміністративну відповідальність.
Після перепалки і відмови припинити правопорушення Бережна була затримана поліцейськими.
Нагадаємо,у Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.