Microsoft перенесла запуск оновлення Windows



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Операційна систем з’явиться з невеликим апдейтом, що може розчарувати багатьох

Робота над Windows 10 19H2 завершиться в кінці наступного тижня і реліз можна очікувати на початку листопада - головний редактор WindowsCentral

Компанія Microsoft повинна була завершити роботу над піврічним великим оновленням операційної системи Windows у вересні цього року і випустити його для виробників в жовтні.

Такі очікування цілком укладалися в традиційну схему. У минулому році жовтневе оновлення Windows 10 October 2018 Update отримало номер версії 1809 оскільки було завершено у вересні 2018 року.

Очікуване оновлення під кодовою назвою Windows 10 19H2 має вийти під номером 1909, що наводить на думку про завершення розробки в вересні 2019 року і випуску в жовтні. Судячи з усього, цим очікуванням не судилося виправдатися.

Як повідомив головний редактор WindowsCentral Зак Боуден (Zac Bowden) на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, робота над Windows 10 19H2 завершиться в кінці наступного тижня і реліз можна очікувати на початку листопада. Втім, є невелика ймовірність, що публічний реліз відбудеться в кінці жовтня.

Нагадаємо, від «великого» Windows 10 версії 1909 з кодовою назвою 19H2 насправді не варто очікувати великих звершень.

Операційна систем з’явиться з невеликим апдейтом, що може розчарувати багатьох. Великі ж зміни Microsoft приберегла на весну 2020 року і вже щосили тестує їх.