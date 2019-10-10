В Україні створили чат-бот для захисту громадських активістів та журналістів



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Безкоштовні digital-інструменти створили правозахисники

Чат-бот надає короткі чіткі відповіді як діяти активісту коли йому загрожує небезпека і як реагувати на погрози

В Україні створили чат-бот для захисту небайдужих громадян та журналістів, де можна знайти важливі рекомендації, як підвищити власний рівень безпеки.

Про це повідомляє Дніпроград.

Як зазначається, правозахисники створили безкоштовні digital-інструменти, що допомагатимуть громадським активістам в питаннях безпеки.

Зокрема, мова йде про чат-бот Activist's advisor: https://t.me/activistsAdvisor_bot

«Відтепер отримувати важливі лайфхаки стало ще легше. Адже чат-бот надає короткі чіткі відповіді, як діяти активісту, коли йому загрожує небезпека і як реагувати на погрози. Як організувати мирне зібрання, спілкуватися із поліцією та як надавати домедичну допомогу», - розповіли автори ідеї.

Можливість отримати цю інформацію оперативно – підвищує шанси зберегти життя та здоров’я активістів.