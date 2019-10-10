В Україні вже продається Redmi Note 8 Pro з 64 МП камерою



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Телефон був представлений в Китаї в кінці серпня

Xiaomi почала офіційні продажі смартфона Redmi Note 8 Pro за ціною 6999 гривень

В Україні почалися продажі смартфона Redmi Note 8 Pro з 64-мегапіксельною фотокамерою і чотирма об'єктивами.

Телефон був представлений в Китаї в кінці серпня. За смартфон з першою у світі 64 МП фотокамерою виробник просить 6999 гривень.

Фотокамера Redmi Note 8 Pro - головний козир. Модуль складається з чотирьох окремих фотосенсорів. Головний модуль представлений сенсором зображення Samsung ISOCELL Bright GW1 дозволом 64 Мп і об'єктивом з діафрагмою F / 1,8. Решта три: надширококутний на 8 МП з кутом огляду 120 °, 2 МП для макрозйомки і ще один такий же для аналізу глибини сцени. Функція оптичної стабілізації відсутня, є тільки фазовий автофокус.

Максимальна роздільна здатність знімків на 64 МП камеру становить 9248х6936 пікселів, при цьому знімок в повній роздільній здатності може важити більше 20 МБ. Його можна буде розділити на 25 частин здатністю FullHD + або на 8 частин дозволом 4K. Такий сценарій цілком можна розглядати як альтернативу оптичного зуму, за умови використання кропа. На основну камеру Redmi Note 8 Pro можна буде записувати уповільнені відеоролики з частотою 960 кадрів на секунду. Фронтальна камера побудована на сенсорі 20 МП.

Новинка позиціонується не тільки як камерофон з 64-мегапіксельною камерою, а й як ігровий смартфон. Тому обладнаний Redmi Note 8 Pro дуже навіть непоганою апаратною начинкою для свого цінового сегмента. Усередині смартфона використовується платформа MediaTek Helio G90T, з 6 ГБ оперативної пам'яті і 64/128 ГБ флеш-пам'яті. Також він отримав різні оптимізації на апаратному рівні, включаючи підтримку технології MiraVision (автоматична адаптація картинки для забезпечення оптимальної продуктивності), і систему рідинного охолодження для стабільної роботи під максимальним навантаженням без зниження продуктивності протягом довгого часу.

Також Redmi Note 8 Pro підтримують фірмову технологію графічного прискорення GPU Game Turbo 2.0, що підвищує продуктивність і енергоефективність GPU в іграх.

А ще Redmi Note 8 Pro став першим смартфоном з мережевим сертифікатом TUV Rheinland, що гарантує постійне і безперебійне підключення до мережі з мінімальною затримкою навіть в складних умовах. Приблизно так само працює технологія Link Turbo в смартфонах Huawei. У Redmi Note 8 Pro вперше в модельному ряді модуль Note інтегрований модуль NFC.

Redmi Note 8 Pro оснащений екраном діагоналлю 6,53 дюйма і дозволом 2340х1080 пікселів (теж є сертифікат TÜV Rheinland) з каплевидним вирізом. Екран займає 91,4% площі фронтальній панелі, рамки мінімальні: верхня - 2,05 мм, бічні - 1,8 мм, нижня - 4,2 мм.

Базова версія Redmi Note 8 Pro з 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті оцінена в 6999 грн, а версія з подвоєним об'ємом флеш-пам'яті - 7799 грн.

В Україні смартфон Redmi Note 8 Pro буде пропонуватися в трьох кольорах корпусу: чорному, зеленому та білому з градієнтним переливом.